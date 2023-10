“Lando Norris in gesprek geweest met Red Bull”

Een sappig gerucht: Lando Norris zou in gesprek zijn geweest met Red Bull om Max zijn teamgenoot te worden.

Het is nog maar de vraag of Red Bull Sergio Perez écht laat gaan na dit seizoen, maar met de huidige stand van zaken wat betreft de Mexicaanse coureur zou Red Bull op zijn minst een plan B goed kunnen gebruiken. Het tweede Red Bull-stoeltje sinds Max Verstappen de wonderboy van het team is, is een moeilijke positie om in te zitten als coureur. Pierre Gasly en Alex Albon bewezen dat de prestatiedruk immens is en Checo lijkt nu ook te bezwijken onder de toenemende druk van ‘presteren of je ligt eruit’. Nou willen we Verstappen zijn rijkunsten niet bagatelliseren, maar een Red Bull-coureur rijdt in deze jaren simpelweg gewoon met de snelste auto van de grid.

Tweede rijder

Goed. “Stel nou dat”. In dit geval dat Sergio dus echt op de schopstoel zit. Dan moet Red Bull op zoek naar een nieuwe tweede rijder. Normaal wordt er in de vijver van AlphaTauri gevist en dan kun je kiezen uit jong en ietwat ervaren (Tsunoda) of zeer ervaren en hopelijk bezig met een comeback (Ricciardo). Ook zeer weinig ervaren en een mooie ‘rookie met potentie’ is mogelijk met een Liam Lawson. Idealiter wil je natuurlijk iemand die al een tijdje bewijst dat ‘ie echt snel is, jong genoeg is om even mee te kunnen en met de snelste auto van het veld een kans maakt op veel punten of zelfs een kampioenschap met Red Bull. Daarvoor moet je even bij andere teams kijken.

Norris bij Red Bull

Iemand die bijvoorbeeld perfect in dit plaatje past is Lando Norris. De McLaren-coureur gaat inmiddels al een paar jaar mee en heeft zijn ups en downs gehad, maar over het algemeen weet hij altijd precies het juiste uit zijn McLaren te halen. Helemaal nu McLaren een competitieve auto heeft doet Norris gewoon echt knappe dingen op het circuit. Mede dankzij zijn leeftijd en toch ervaring past hij in het reeds beschreven plaatje. Heeft Red Bull hier oren naar? Volgens een gerucht, ja.

Vage gesprekken

Disclaimers zoals altijd, het is een gerucht, korrel zout, yada yada. We gooien ‘m gewoon even in de groep, of in dit geval op de website, want sappig is ‘ie zeker. Hij komt van Joe Saward, een sportjournalist van groot (in ieder geval ervaren) kaliber. Die zegt dat er ‘vage gesprekken’ waren over een deal tussen Red Bull en Norris. Laatstgenoemde zit nog tot sowieso 2025 onder de plak bij McLaren, maar alles is te koop en dus ook een contractbreuk om hem weg te pikken. Saward zegt dat ‘de discussie er zeker was’, alleen wat er is besproken weet je natuurlijk nooit.

Afgewezen

Er is echter (nog) geen deal en wellicht gaat die ook niet komen. McLaren laat zich het kaas niet van het brood eten, zou je dan denken. Maar volgens Saward, die zich weer heeft laten informeren door een andere bron, was het Lando die nee heeft gezegd. Ja, dan zou Lando dus nee hebben gezegd tegen het snelste stoeltje op de grid. Moet je ook maar durven, maar volgens Saward is het op zich logisch. McLaren is helemaal geen slechte plek om te zijn momenteel als hun prestaties zo blijven als ze nu zijn. Bij Red Bull moet je gelijk je beloftes waar maken en heb je altijd een Marko-vormige donderwolk boven je hoofd hangen die een bliksemschicht op je afvuurt bij een kostbare fout. Daar moet je ook maar net zin in hebben.

Enfin, als dit gerucht waar zou zijn dan weten we in ieder geval dat Lando Norris hondstrouw is aan McLaren én dat Red Bull echt op zoek is naar een andere coureur, wat het gerucht dat Sergio eruit wordt geknikkerd ook sappiger maakt. Tot zo ver Autoblog Boulevard!