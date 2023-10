Lebkuchen! Audi, BMW en Mercedes NIET naar Genève

Hoe laat je een autobeurs nu al op losse schroeven staan? Als zowel Audi als BMW als Mercedes al afzeggen, en wel voor de Autoshow van Genève!

Jubel ende jolijt, want volgend jaar is er weer een echte Autoshow van Genève. Ter ere van het honderdjarig bestaan van de autoshow worden de expo-hallen van de Zwitserse stad weer opengezet voor het heetste autonieuws. Tenminste, de beurs wordt georganiseerd. Dat is stap één. Stap twee is ervoor zorgen dat autofabrikanten ook hun spul willen exposeren op de beurs. Maar goed, als er één schaap over de dam is.

Duitse drie zeggen af

Helaas is er inderdaad één schaap, en daarmee dus drie schapen over de dam, maar dan precies andersom. Als BMW zegt dat ze op Genève staan, moet Audi eigenlijk ook en dan zal Mercedes ook wel weer een gargantuesk paviljoen in de hal plempen. Het omgekeerde gebeurde: Audi zegt af. Ook BMW heeft er geen zin in. En je raadt het al: Mercedes laat de uitnodiging ook lopen. De Duitse drie, toch wel koplopers van de ’traditionele’ manier van adverteren zoals met autoshows, zijn niet te vinden in Genève. Dat laat Automobilwoche weten.

Social media

Er zijn talloze redenen waarom je niet naar een autoshow zou komen als standhouder. Het is ten eerste heden ten dage een gratis uitnodiging voor Greenpeace of Extinction Rebellion om stennis te komen schoppen, wat je liever kwijt dan rijk bent. Nieuws wordt middels websites direct verspreid en daarvoor hoef je je luie stoel niet eens uit, laat staan naar Genève af te reizen. Autofabrikanten nodigen journalisten immers ook al uit om van te voren de auto’s te mogen bekijken in een autoshow-esque setting, maar dan met minder in-je-beeld-lopende mensen om je heen en een rustige omgeving. Goed, dat is voor het niet-journaille natuurlijk geen argument, maar dan nog.

BMW laat weten dat het vooral hun eigen strategie in de weg zou zitten om op de Autoshow van Genève te gaan staan. Het Beierse merk laat namelijk weten dat ‘nieuwe formats van modellen presenteren ingeluid worden en oude formats verdwijnen’. BMW’s eigen #NextGen is een soort virtuele manier van nieuws presenteren en dat vindt het merk relevanter dan een ‘oubollige’ autoshow, zo moet je het zien. Maar dan wel op de IAA én de Japan Mobility Show gaan staan.

Niks tegen

Daarover gesproken: zowel Mercedes als Audi laten vooral de stilte spreken. Mercedes meent ‘na goede overwegingen’ de show links te laten liggen en Audi zegt ‘wij zijn er niet in 2024’. Audi voegt daar nog wel aan toe dat het geen algemeen statement of protest is tegen Genève. Een beetje zoals een ex die zegt ‘het lag niet aan jou, ik moet aan mezelf werken’.

Wie dan wel?

Niet alleen Duits premium schittert in afwezigheid op de Autoshow van Genève. Ook Stellantis heeft aangegeven de show links te laten liggen en dus heb je al gelijk een tiental merken dat er niet is. Waaronder merken als Lancia, waarvan je zou zeggen dat elke vorm van marketing eentje is die je nodig hebt als je nieuwe modellen gaat presenteren. Met Audi niet aanwezig verwachten wij eigenlijk ook een afwijzing van meer VAG-merken.

Wie komt er dan wel? Renault. En Dacia, da’s hetzelfde natuurlijk. Alpine kan je dus ook verwachten. Ook een handjevol Chinese merken heeft al aangegeven oren te hebben naar exposeren op de GIMS. We vrezen het ergste voor de show, maar gezien het hun 100ste verjaardag is hebben we toch het idee dat de Autoshow van Genève in 2024 hoe dan ook doorgaat.