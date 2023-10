En nu mag jij raden wat ze voor deze Eend willen hebben…

Tipje, de vraagprijs voor deze Eend is niet laag. En ze gaan het er waarschijnlijk nog voor krijgen ook.

De Eend. Ooit ontstaan als betaalbare mobiliteitsoplossing voor de rurale Fransoos, tegenwoordig een beleggingsobject waar je in sommige gevallen U tegen zegt. Zoals in onderstaand geval. Want als jij hoort wat ze voor deze Eend willen hebben, sla je steil achterover. Althans, dat deed ondergetekende.

Die komt namelijk nog uit het tijdperk dat je een Eendje oppikte voor hetzelfde geld als een tank benzine. Dus een nieuwe Eend met volle tank kopen was net zo duur als tanken. Bij wijze van spreken, want in werkelijkheid waren ze ietsje duurder natuurlijk. Maar dat bekt minder lekker, dus laten we het dichterlijke vrijheid noemen, oké?

Maar goed, het was niet voor niets dat de Eend het nummer 1 vervoersmiddel was onder armlastige studenten. Ik heb er zelf ook nog een gehad, een witte 2CV6 met de luxe rechthoekige koplampen. Daarbij kon je het dak van binnenuit open rollen. Jazeker, ook toen al liet ik het breed hangen…

Ik geloof dat hij me toentertijd 450 gulden kostte en voor hetzelfde geld verkocht ik hem twee jaar later aan de Huisjongste. Die hem aan het eind van zijn studententijd weer voor hetzelfde geld doorverkocht aan zíj́n Huisjongste. Zoals het heurt.

En zelfs anno 2023 zijn er mooie gasten die nog altijd hun kilometers maken in een Eend. Onze eigen @michel bijvoorbeeld, die ons deze tip ook deed toekomen, heeft er nog steeds eendje. Of moet ik zeggen ‘eentje’. Wat jij wil.

Deze Eend is geen gewone. Maar wel een dure

Goed, over naar de Eend waar we het vandaag over hebben. Da’s geen gewone huis, tuin en keuken-eend. Maar een Sahara en zelfs de niet-kenner ziet dat dat een bijzondere automobiel is. Al is het maar aan het gat in de achterklep.

De Sahara heeft namelijk twee motoren, twee versnellingsbakken, twee benzinetanks en vierwielaandrijving. In totaal zijn er tussen 1958 en 1970 694 exemplaren van gebouwd en er zouden nog tussen de 50 en 100 van over zijn.

Leuk weetje, de Spaanse Guardia Civil reed massaal in deze Eend. In totaal hadden zij er 80. Ook de Zwitserse posterijen reden ermee door de bergen, want je kwam er werkelijk overal mee.

En nu kun jij er ook eentje kopen. Hij komt uit 1961, heeft iets meer dan 25.000 gereden en kan dus nog wel even mee. Alleen moet je enorm diepe zakken hebben, want ze willen er maar liefst 114.500 euro’s voor ontvangen. Serieus waar. 114.500 euro. En iets zegt ons dat ze het er nog voor gaan krijgen ook.

Maar dan heb je wel iets speciaals. En ook mooi, je betaalt er geen wegenbelasting voor. Als je nog een laatste zetje nodig hebt om de aanschaf aan je vrouw/man/huisdier uit te leggen…

Kopen dus!!