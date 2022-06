Latifi: kan niet met de auto doen wat Albon kan

En dáárom scoort Latifi zo slecht. Latifi kan niet wat Albon wel kan.

Het is niet aardig om te zeggen, maar er zijn ook gewoon slechte Formule 1-coureurs. Ten eerste zijn het nog altijd bovengemiddeld goede coureurs, dus reken maar dat ze tijdens een kartsessie ons allemaal he-le-maal zoek rijden.

Formule 1 is echter het hoogst mogelijke niveau van de autosport en er zijn maar 20 stoeltjes. Omdat Formule 1 niet alleen een fysieke sport is, maar ook een technische en financiële sport, speelt geld mee. Ergo, er rijden soms ook mindere goden mee. En op het moment dat je Lionel Messi gaat vervangen door Luuk de Jong, zul je zien dat de vervanger net eventjes meer moeite heeft om op dat allerhoogste niveau te presteren.

Slechtste coureur

Op dit moment is Nicholas Latifi verreweg de slechtste coureur van het veld. Dat is niet aardig om te zeggen. En ja, ook Nicholas Latifi maakt compleet gehakt van ons in de Junkyard0race, maar ten opzichte van een redelijk modale coureur als Alexander Albon heeft hij de grootst mogelijke moeite. Volgens Latifi ligt dat aan de auto. Die van hem is ‘anders’ dan die van Albon, dat laat hij weten aan Autosport:

We komen zóveel snelheid te kort. Eigenlijk al sinds het begin. Met veel brandstof, met weinig brandstof. Met de banden in de ‘goede’ zone. Het maakt niet uit, we zijn veel te langzaam. We moeten deze twee weken gebruiken om erachter te komen waarom en wat we eraan kunnen doen. Voor mij begint het nu echt iets fundamenteels te worden. Nicholas Latifi, geeft alvast een voorzetje.

Latifi kan niet wat Albon kan

Dat klopt, het begint een structureel probleem te worden. Latifi is simpelweg niet snel genoeg. Waar hij waarschijnlijk in de Indycar wel mee zou kunnen komen en op Le Mans bovenaan mee zal doen, is Formule 1 een flink hoger niveau. Want Alexander Albon bijhouden is er niet bij voor de Canadees:

Er zijn situaties waar ik gewoon niet het vertrouwen in de auto heb. Wat Albon laat zien op de data, kan ik niet reproduceren. Dat is geen geweldig gevoel. Nicholas Latifi, vindt blijkbaar ook dat Piastri een kans moet krijgen.

Het is een bijzondere uitspraak van Nicholas. Zijn hoofd ligt namelijk min of meer al onder de spreekwoordelijke guillotine. Hij is structureel te langzaam, dankzij Dorilton Capital hebben ze de Latifi-kwartjes niet meer nodig en Oscar Piastri staat te trappelen om in een F1-auto te stappen.

Op dit moment staat Nicholas Latifi op de 21e plaats van het rijderskampioenschap. Knap, daar er maar 20 coureurs meedoen en dus super-sub Nico Hülkenberg hoger staat. Kortom, gaat hij Silverstone wel halen?

