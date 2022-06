Stand na GP Canada 2022 en zes dingen die ons opvielen

We hebben ‘m weer voor je, de stand na de GP van Canada 2022. Lees alles hier dat je moet weten, op Autoblog.

Man, wat is het toch leuk op de ‘ouderwetse’ banen. De GP van Canada stelt eigenlijk nooit teleur. Wisselende weersomstandigheden, foutjes die afgestraft worden en altijd een verrassing of twee. In de meeste gevallen door coureurs die het verschil kunnen maken.

Zo’n race zorgt altijd voor een paar leuke veranderingen in de rangen en standen. Dat was al het geval in de kwalificatie, in de race worden echter de punten verdeeld. Nu het raceweekend voorbij is, kunnen we de balans opmaken met de stand na de GP van Canada 2022. Voordat we daarmee beginnen, zijn er 6 dingen die ons opvielen aan de afgelopen dagen

Fernando Alonso is een held

De Spaanse wereldkampioen van 2005 en 2006 is het nog niet verleerd. Waarom sommige oud-wereldkampioen een versleten indruk maken, is dat niet het geval met Alonso. Op vrijdag zat hij er goed bij en op zaterdag al helemaal. Die tweede plaats was echt dik verdiend. Het geeft maar aan dat F1 ook een mentaal spelletje is. Daarin is hij nog steeds ijzersterk. Reken maar dat hij volgend jaar weer meedoet. Helaas kwam het in de race er niet heel erg uit, maar een dubbele puntenscore voor Alpine is altijd lekker.

Verstappen magistraal op zaterdag en zondag

Ja, Verstappen heeft de race gewonnen. Het is zijn 26e overwinning. Die laatste 15 ronden waren episch. Maar het was de kwalificatie waar de Nederlander grote indruk maakte. Vader Jos was ook sterk in de regen op Canada, maar Max was magistraal in de regen. In de race ging het ook vlekkeloos. Het verschil met Ferrari is heel erg klein, dus het wordt sowieso nog spannend volgende races.

Haas laat het liggen

Het team van Haas is een beetje als het Arrows van Jos Verstappen in 2000. Soms zijn ze ineens best snel, maar kunnen ze het niet altijd verzilveren. In dit geval hadden ze twee auto’s in de top 10, maar finisht er maar eentje, op plaats 17. Dat had niet gehoeven, in een race waar Alfa Romeo met twee auto’s in de punten rijdt. Schumacher deed wat hij kon, Magnussen was iets te agressief (alweer).

Merceds comeback

Ze zijn terug! Nou, nee, niet helemaal natuurlijk. Maar bij Mercedes is het wel een beetje ‘jantje lacht jantje huilt’. Afgelopen weekend konden ze lachen. Natuurlijk de pech van Pérez en de startpositie van Leclerc hielpen, maar Mercedes was stiekem het hele weekend best goed bezig. Zowel Hamilton als Russell stonden ditmaal minder ver achter dan normaal. Dankzij de virtual safety cars leek de afstand kleiner dan dat deze was. Maar zo groot als het gat was begin dit jaar, is het nu niet meer.

Carlos Sainz ijzersterk

Nu Leclerc achteraan moest starten, moest Sainz de eer hoog houden voor Ferrari. Dat deed hij met verve. Wellicht dat het juist wel lekker was voor Carlos om een keer Leclerc niet in de buurt te hebben. Sainz maakte minder foutjes en was in de race erg goed bezig. Hopelijk heeft dit hem een een enorme boost gegeven waardoor hij sterker voor de dag komt op Silverstone over twee weken.

Lance Strol!!

Haalt een punt. We hadden Lance Stroll eigenlijk in de kwalificatie beter voor de dag verwacht De Canadees weet soms te verrassen, denk maar aan zijn pole in Turkije bijvoorbeeld.

Rijderskampioenschap

Verstappen doet uitstekende zaken met deze overwinning. Hij loopt lekker uit op Leclerc en Pérez, zijn naarste belagers voor het kampioenschap. Nog altijd is het nog lang niet gedaan en kan er nog heel erg veel gebeuren, maar zo’n buffer is wel lekker. Sainz maakt een sprong in punten, maar nog niet in positie. Ook bijzonder, Illuminati-kenner @jaapiyo weet nog iets bijzonders te melden: LH44 heeft 77 punten en VB77 heeft 44 punten. Daarmee kunnen we het einde der tijden afdoen als een formaliteit.

De stand na de GP Canada 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 175 (+25) 2 Sergio Pérez Red Bull 129 3 Charles Leclerc Ferrari 126 (+ 10) 4 George Russell Mercedes 111 (+12) 5 Carlos Sainz Ferrari 102 (+18+1) 6 Lewis Hamilton Mercedes 77 (+15) 7 Lando Norris McLaren 50 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 (+6) 9 Esteban Ocon Alpine 39 (+8) 10 Fernando Alonso Alpine 18 (+2) 11 Pierry Gasly AlphaTauri 16 12 Kevin Magnussen Haas 15 13 Daniel Ricciardo McLaren 15 14 Sebastian Vettel AstonMartin 13 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 16 Zhou Guanyou Alfa Romeo 5 (+4) 17 Alexander Albon AlphaTauri 3 18 Lance Stroll Aston Martin 3 (+1) 19 Mick Schumacher Haas 0 20 Nico Hülkenberg Red Bull 0 21 Nicholas Latifi Williams 0

Constructeurskampioenschap

Een mutatie. Dankzij het puntje van Stroll, kan Aston Martin voorbij aan Haas. Dat mag ook wel voor een fabrieksteam. Ferrari loopt marginaal in op Red Bull met vier punten, maar Red Bull heeft nog steeds een flinke voorsprong. Alpine maakt een goede sprong naar McLaren, dat geen punten haalde dit weekend. Mercedes zit nog niet eens zo gek ver van Ferrari af, trouwens.

De stand na de GP Canada 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 304 (+25) 2 Ferrari 228 (+28+1) 3 Mercedes 188 (+27) 4 McLaren Mercedes 65 5 Alpine Renault 57 (+10) 6 Alfa Romeo Ferrari 61 (+10) 7 AlphaTauri RBPT 27 8 Aston Martin Mercedes 16 (+1) 9 Haas Ferrari 15 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

Het was het weekend van de underdogs. Ricciardo, Hamilton, Sainz en Zhou liepen in op hun teamgenoot. Ondanks de meesterlijke kwalificatie van Schumacher was Magnussen alsnog nog sneller. Stel je voor dat Mazepin nog meedeed, die zou de Haas opvouwen tegen de muur en wij zouden dan allemaal denken dat Mick Schumacher een buitencategorie talent was.

De stand na de GP Canada 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (4) George Russell (5) Red Bull Max Verstappen (6) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (8) Carlos Sainz (1) McLaren Lando Norris (6) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (6) Esteban Ocon (3) AlphaTauri Pierre Gasly (6) Yuki Tsunoda (3) Aston Martin Lance Stroll (2) Sebastian Vettel (5) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (8) Nicholas Latifi (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (7) Guanyou Zhou (2) Haas Kevin Magnussen (7) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

Carlos Sainz reed de snelste raceronde 1:15.749. Dat deed hij aan het einde van de race, dus met een lichte auto. Nog een voordeeltje: hij had verse banden en de slipstream + DRS. Een welverdiend punt voor de Spanjaard, die het hele weekend goede zaken deed. Felicidados!!

De onderlinge stand na de GP van Canada 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Driver of the Day

De kijkers gaan vaak voor de gene met een goede inhaalrace. Die van Charles Leclerc was redelijk indrukwekkend. Als je ziet hoe snel de Ferrari is, is P5 niet extreem denderend, maar min of meer wat je mag verwachten. Desalniettemin vindt het publiek het geweldig. Hiermee staat Leclerc bovenaan.

De onderlinge stand na de GP van Canada 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1

Heeft de redactie de GP van Canada 2022 goed voorspeld?

In dit geval was het Jaap die zag dat Verstappen zou gaan zegevieren. De gridstraffen voor Leclerc hielpen niet echt voor Michael en Wouter, die beiden dachten dat de Monegask zou gaan winnen. Net als coureurs hebben voorspellers altijd goede excuses waarom de uitslag niet strookt met hun voorspelling.

De stand na de GP Canada 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 33 (+1) Michael 31 (+1) Jaap 19 (+5)

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

19 juni | GP van Canada

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Groot-Brittanië 2022 worden verreden op 1 juli om 14:00.