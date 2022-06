Mintgroene Bentayga heeft een hele dure aandoening

Maar ja, opvallen doe je wel met zo’n mintgroene Bentayga.

De Bentley Bentayga is een van de grotere succesverhalen van Bentley. Het model kon destijds op wat kritiek rekenen van mensen die ‘m niet konden en kunnen betalen. Dat is natuurlijk ook de gehele business van Mansory, die bouwen enkel en alleen creaties die kritiek krijgen van mensen die het toch niet kunnen betalen.

Mansory bouwt zijn auto’s voor klanten die iets anders willen. Als je in St. Tropez of Monaco staat geparkeerd naast drie andere Bentayga’s, dan wil je dat die van jou niet identiek is. Daar kunnen ze je bij helpen bij Mansory.

Geen Daihatsu terreinwagen

Nu zijn er al een hoop Mansory-versies van de Bentley SUV, maar deze mintgroene Bentayga – van na de facelift – doet er een flinke schep bovenop. De naam? Mansory Bentayga Speed Feroza Edition! Bij Feroza moet ondergetekende onwillekeurig aan een Daihatsu terreinautootje denken, maar dat terzijde.

Wat hebben ze bij Mansory gedaan? Natuurlijk, een bizarre kleur met een extreme bodykit. Het is misschien ook de combinatie dat het extreem maakt. Als dit een donkerblauw exemplaar was geweest met donkerblauwe bodykit, dan staat het subtiel dikker.

Nu is er overal forged dry carbon of hoe dat overbodige spul ook heet op een mintgroene Bentayga geplakt. Daarnaast, we snappen dat carbon in is, maar wat voor zin heeft het om koolstofvezel op een Bentayga te plakken? Na acht Big Tasty’s met kaas heeft een bekertje modifast écht geen zin meer.

Bodykit mintgroene Bentayga

De bodykit is uitgebreider dan een band-introductie van Bruce Springsteen (Little Steven!). Bumpers, zijschermen, skirts, spoilers voor en achter, diffusor en nog een hoop frutsels: het zit er allemaal bij. Het geheel complementeert Mansory met 24 inch gesmede velgen.

Het hele mintgroene thema wordt doorgezet in het interieur. En ja, waarschijnlijk vind je het heel erg lelijk. Nu is smaak persoonlijk, maar kwaliteit is dat niet. Ze hebben het hele interieur – op het carbon-inleg, wat plastic en metaal na – met mintgroen leder bekleed.

Waar je sowieso niet over kunt klagen is het gebrek aan vermogen. Er is niet zoiets als een trage Bentayga. Zelfs een Hybrid schiet lekker op. In deze versie zit de 6.0 W12 biturbo-motor. Mansory heeft deze mintgroene Bentayga voorzien van sportuitlaat, hybride turbo’s en een nieuwe ECU.

De motor levert nu 900 pk en 1.250 Nm. Dat heeft zijn uitwerking op de prestaties. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 3,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 323 km/u. Prijzen zijn niet bekend, maar reken op een hele hoop geld.

Meer lezen? Trekhaakblog! Dit zijn 7 dure auto’s met trekhaak!