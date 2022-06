BMW M: wij blijven handbakken bouwen

BMW M zal handbakken blijven leveren. Zolang wij kopen uiteraard.

Turbo’s, elektrificatie, grote lompe crossovers, downsizing: auto’s worden in een rap tempo minder leuk. Dat komt mede doordat tegenwoordig elke auto een automaat moet hebben. Vroeger zag je genoeg BMW 5 Series en Mercedes-Benz E-Klasses met een handbak. Tegenwoordig is een Audi A3 met handbak praktisch onverkoopbaar als je zelf moet roeren.

Er is echter een geluid op het internet. Een tegengeluid. Die willen juist de handbak behouden. In sommige gevallen is de handbak namelijk de enige correcte keuze. Dat is is bijna zonder uitzondering in auto’s die voor de liefhebber bedoeld zijn, puur en alleen om lol mee te hebben. Dan maken de laatste paar tienden die je langzamer bent niet uit.

Fanbase wil BMW M met handbak

BMW M chef Frank van Meel laat aan Autocar weten dat de handbak ondanks alles toch nog aanwezig zal zijn en er is maar een reden voor. Verkoopcijfers.

Vanuit een technisch standpunt is er eigenlijk geen reden om er aan vast te blijven houden. Het is zwaarder, langzamer en het verbruik is erger dan bij het alternatief. Maar de klanten en de fanbase houden heel erg vast aan de handbak. Het geeft een connectie dat ze het beest kunnen temmen. Dat is het punt van de auto. Daarom willen we de handbak houden. Frank van Meel, wil de handbak houden.

Met dank aan de Amerikanen

Het grappige is, zoals zo vaak komt de vraag naar de handbak niet uit Nederland of Duitsland. Welnee, in Europa gaan we voornamelijk voor de automaat. Nee, het komt door de Amerikanen! Die hebben het niet alleen over ‘save the manual’, maar kopen de handbak ook daadwerkelijk. Daardoor heeft het zin voor BMW om ‘m te gaan leveren.

Voor de M2, elk tweede exemplaar is uitgerust met een handbak. Mensen willen zeggen dat ze echt het beest aankunnen. Als er een manier is waarop ze dat kunnen laten zien, dan willen ze dat. Een handbak is daar onderdeel van. Frank van Meel, vindt de M2 een beest.

Wel moet je je afvragen of je dit moet willen. De automaat is tegenwoordig zo snel, efficient en capabel, dat je met een handbak niets wint. Dat niet alleen, de automaten zijn de afgelopen 20 jaar enorm verbeterd, dat terwijl de handbak dat juist niet is.

Met een beetje pech zit weer de ‘GS6-53BZ’-transmissie erin. Dat is dezelfde bak als in de M3 (E92), M3 (F80) en de M3 (G80). Die bak kenmerkt zich door de hakerige en zware bediening, plus wat betrouwbaarheidsissues. Ook kun je ze absoluut niet tunen, daar de blokken standaard al op de limiet zitten van wat de bak aankan (zo’n 600 Nm). De onthulling van de BMW M2 zal over een paar maanden plaatsvinden.

