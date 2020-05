Lawaaierige motoren niet meer welkom in de Alpen

The Alpen aren’t alive with the lawaai of motoren.

Oostenrijk komt op ons over als een land dat verfrissend vooruitstrevend is in haar conservatieve houding. Échte Oostenrijkers zoals Helmut Marko zijn nog van de oude stempel. Geen soft gedoe, gewoon keihard je pupillen om 7 uur ’s ochtends opbellen om ze te vertellen dat ze er niks van bakken. Geen geneuzel met Corona, gewoon jodelahietie YOLO een paar F1 races organiseren. Tot voor kort mocht je in Oostenrijk zelfs 140 rijden over sommige snelwegen. Houden wij wel van.

Lawaai van Motoren in de Alpen

Toch is de politiek correcte zelfbeperking ook in Oostenrijk een dingetje aan het worden. Inmiddels mag er namelijk nog maar een schamele 130 gereden worden op de snelwegen. En net als in Nederland, worden herrieschoppende motorfietsen nu ook keihard in de ban gedaan. De NOS bericht namelijk dat lawaaierige motoren van 10 juni tot 31 oktober verboten zijn op pittoreske Alpenroutes als de Lechtalstrasse en de Hahntennjoch-Passstrasse.

Behörde

De Oostenrijkse Behörde gaan wel ietwat milder te werk dan de Nederlandse collega’s. Volgens Europese wetgeving mogen motoren sowieso niet meer dan 80 dB leveren. Nederland neemt dat klakkeloos over en schrijft blubberdikke boetes uit bij transgressies. Maar Oostenrijk is zoals gezegd een verfrissend land dat haar burgers niet laat betuttelen door Europese plucheplakkers. Dus hebben zij lak aan de grens van 80 dB en hebben ze er 95 dB van gemaakt. Zoals jullie allen weten is dat nogal een verschil, daar elke drie decibel meer twee keer zoveel geluid betekent. In de Alpen heb je dus nog altijd de vrijheid om je oren te vernaggelen. Wel zo liberaal.

4.400 motoren

Voor 4.400 Oostenrijkers geldt desalniettemin dat ze de fraaie bergpassen even zullen moeten mijden. 61.000 motormuizen mogen wel hun hillclimbs uitvoeren deze zomer. De regels gelden uiteraard ook voor buitenlandse squids. Dus dan weet je dat, als je een bulderend pijpje onder je Duc wilde schroeven vlak over de grens.