Autoblog advies: comfortabele auto met grote motor (3K)

In de categorie: waarom niet een comfortabele auto met grote motor.

Vandaag gaan we op zoek naar een bijzondere auto voor Freek. Vaak krijgen we de vraag om te zoeken naar de beste leaseauto, de snelste auto voor het laagste aantal euro’s of een leuke auto voor erbij. Freek zoekt echter wat anders. Hij heeft nu een tijdje in een Smart gereden (dat was zijn eerste auto) en is daar inmiddels klaar mee.

Hij zoekt nu een vervanger voor zijn ForTwo. Het voordeel van de Smart was dat Freek niet meer ruimte nodig heeft. Het nadeel is dat je wel heel erg op de bok zat. Ook de korte wielbasis is niet prettig voor langere afstanden. Kortere afstanden ook niet altijd overigens. Dus Freek wil iets met veel meer comfort, meer uitstraling en een minder gestresste motor. Dus geen turbotorretjes met een hoog specifiek vermogen.

Het mag van alles zijn verder: zelfs een Amerikaanse auto is geen probleem. Een oldtimer mag ook, mits de kosten voor het onderhoud meevallen. Kortom, we hebben lekker de vrijheid om wat leuks uit te zoeken!

De wensen en eisen van Freek op een rijtje:

Huidige /vorige auto's: Smart ForTwo Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 3000 Jaarkilometrage: 20.000 Brandstofvoorkeur: 15.000 Reden aanschaf andere auto: Veel reparatiekosten bij oude auto, zoek iets comfortabelers maar ook speels. Gezinssamenstelling: Ik ben 19 jaar oud, 2 stoelen voldoen Voorkeursmerken/modellen: Alfa Romeo, Volvo, Saab, Mercedes, Honda CVCC? No-go modellen / merken: Peugeot, Citroën, BMW

Grote disclaimer:

Shoppen in de categorie ‘comfortabele auto met grote motor’ is best verraderlijk. Grote motoren vereisen groot onderhoud. De meeste grote motoren worden gelepeld in dure auto’s. Ergo: het onderhoud is duur. Het is ook tevens de reden waarom de auto’s zo goedkoop zijn. Als je zelf handig bent of een goed adresje hebt kan het de moeite waard zijn. Het begint met het uitsluiten van risico’s bij aanschaf. Houdt er ook rekening mee dat elke 1.000 euro die je weet te sparen voor een aanzienlijk betere auto zorgt. Dat gezegd hebbende: dit zijn de opties! Oh, aangezien alle auto’s wel heel erg gewaagd zijn, slaan we de Yolo over, dit zijn allemaal yolo’s.

Lancia Kappa Coupé V6 (838)

€ 3.000

1997

197.500 km

Een van de meest bijzondere auto’ van de late jaren ’90 is deze Lancia Kappa Coupé. Ten eerste omdat ‘ie totaal niet opvalt. Het is een auto voor stille genieters. Er was een vijfcilinder met handbak en een Busso V6 met automaat. Beide voldoen aan de omschrijving ‘comfortabele auto met grote motor’. Toevallig vonden we deze V6 met relatief weinig kilometers. Of het een goede is? Geen idee. Dat weet je nooit met deze auto’s. Zelfs een exemplaar waar de eigenaar enorm veel geld in heeft gestoken, kan nog kosten opleveren. Het voordeel is dat de meeste overgebleven exemplaren beland zijn bij liefhebbers. Check even hoe lang ze ‘m al in hun bezit hebben. Als het minder dan een paar maanden is, even verder kijken.

Mercedes-Benz C320 Elegance Aut. (W203)

€ 2.950

2003

225.000 km

Een uitstekende deelnemer in de categorie ‘comfortabele auto met grote motor’ is de W203-generatie van de C-Klasse. Het mooie van deze C-Klasse is dat je de meeste Mercedes kenmerken in een klein pakketje hebt. De achterzijde lijkt op de W220 S-Klasse, de voorzijde op de E-Klasse. Het is een klassieke sedan, zeker in het donkerblauw. De 3.2 motor levert 218 pk en is verrassend vlot. Natuurlijk, een moderne hot hatch is sneller, maar in dagelijks gebruik kom je echt nooit te kort. Daarbij doet de C320 het in alle rust en dat is wat ‘m zo bijzonder maakt. Waar je in een hot hatch moet boenderen en die motor moet laten werken, stuwt de V6 je in alle rust naar hoogst illegale snelheden. Check ons C-Klasse W203 aankoopadvies voor de aandachtspunten.

Volkswagen Golf VR5 Automaat (Typ 1J)

€ 2.950

1999

215.000 km

Je hoeft niet meteen te kiezen voor een uitzonderlijk en obscuur slagschip als je zoekt naar comfortabele auto met grote motor. Met een simpele Golfje kun je ook al je doel behalen. De Golf V5 is waarschijnlijk afgestemd op jouw eisen. Het is een relaxte motor (alhoewel niet zonder issues) en de Golf is daar ook op afgestemd. Niet alle Golfjes zijn afgetrapt. We vonden diverse fraaie V5’s met sluitende documentatie en nog belangrijker: in geheel originele staat. Ten opzichte van de Golf III heb je het voordeel dat roest minder erg is, maar de garantie is inmiddels op alle Golf 4’s verlopen (dat was 12 jaar). Onderdelen zijn erg eenvoudig te vinden, iedereen kan er aan sleutelen en qua kosten om het rijdend te houden valt het heel erg mee. Wel zijn er diverse punten waar je op moet letten bij de aanschaf van een Golf iv.

Chrysler Sebring Convertbile V6 Limited Aut. (JR)

€ 2.999

2001

145.000 km

Een van de weinige auto’s die een Saab Cabrio stijf aan doet voelen. De carrosserie van de Sebring cabrio is beweeglijker dan Bart Chabot met speed in zijn mik. Dat maakt allemaal niet uit, want in de Sebring wil je maximaal cruisen. Daar is de auto dan wel weer goed in. Het comfortabele en gezapige karakter past daar perfect bij. Denk niet dat je dan zuinig rijdt, de V6 is verrassend dorstig op lage snelheden. Maar als het mooi weer is en je de kap naar beneden doet, maakt dat allemaal niets uit. Je zoeft in alle comfort voorbij in bijna 5 meter aan cabriolet. Veel beter wordt het niet. Goedkoper ook niet.

Volvo S60 2.4 Edition (P24)

€ 3.000

2002

220.000 km

Een van de veiligere manieren om 3 mille stuk te slaan, is om een eerste generatie Volvo S60 op te zoeken. Er zijn veel exemplaren te vinden in het budget met zo’n 2 ton op de klok. Qua betrouwbaarheid staan ze hoog aangeschreven, maar houd er rekening mee dat het alsnog een 18 jaar oude auto is. Het zijn fijne auto’s, geen rijdersauto’s. Qua uitrusting zit je goed, qua comfort al helemaal. Onderdelen zijn goed te vinden in Nederland. Hier kun je nog met gemak 2 ton bij rijden als je ‘m goed onderhoudt, die vijfcilinder blokken zijn erg sterk. Je valt alleen niet op, aangezien de meeste S60’s nog rond lijken te rijden.

Chevrolet Epica 2.5i Executive (V250)

€ 2.995

2007

220.000 km

Het kan zijn dat je de auto’s in het lijstje nogal oud vindt. Dat klopt, dat zijn ze ook. Deze Chevrolet Epica is dan een epische aanbieding. De Epica is modern, relatief betrouwbaar, spotgoedkoop en voorzien van een heuse zes-in-lijn motor! Dus het voldoet helemaal aan de eisen van een comfortabele auto met grote motor. Ondank de 5 Serie achtige neus, rijdt het niet als een BMW, alhoewel de motor zijdezacht loopt. De Epica is goed uitgerust, maar voelt niet luxe aan. Maar ten opzichte van een Smart zul je alsnog een enorme stap ervaren. Enige nadeeltje kan de onderdelenvoorziening zijn. Chevrolet bestaat niet meer in Nederland en de Epica verkocht niet bijster goed.

Ford Mustang 3.8 V6 Coupé Aut.

€ 2.950

1996

240.000 km

Als je iets aparts wilt dat verrassend betrouwbaar is, kijk dan even naar een Mustang. Inmiddels worden deze auto’s alweer 25 jaar oud. Ondanks de naam en het imago is het geen sportieve auto. Wel is het een gave coupé met een iets te grote zescilinder die iets te weinig vermogen levert. In principe is het voldoende om er qua benzine op leeg te open en een goede boete te scoren in Nederland. Maar als je geen ruimte nodig hebt en niet zo veel rijdt, is het een prima optie. Hetzelfde geldt voor de Chevrolet Camaro uit dezelfde periode. Die heeft een minder fraai interieur, maar ziet er nog gaver uit. Achtcilinders zijn leuker, maar vallen buiten het budget.

Rover 827 Coupé

€ 2.500

1995

225.000 km

Als je dan toch een comfortabele auto met grote motor, waarom niet gaan voor een echt aparte en comfortabele auto? De Rover 827 is zo’n auto. Destijds was het een bijzonder ingetogen doch best wel prijzige auto. Qua defecten en onderhoud kan er van alles aan de hand zijn, de auto is inmiddels 25 jaar oud. Qua design kan de auto nog best mee en qua luxe overigens ook. Net als bij de Lancia waren de meeste eigenaren (alle 8 ofzo) zeer trouwe liefhebbers. Je kan in elk geval zeggen: “Zo worden ze niet meer gemaakt”, want Rover is er al een tijdje mee gestopt. Onderdelen vinden voor deze modellen wordt wel een dingetje, alhoewel het internet veel oplossingen biedt. Om te rijden is de 827 qua aandrijflijn vooral heel erg comfortabel, het chassis is verrassend capabel.

