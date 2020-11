Leasemaatschappij helpt je ook 'the last mile' - Autoblog.nl

Autoblog partner Mobility Service gaat 600 elektrische scooters leasen aan Felyx.

Iedereen weet het inmiddels, Mobility Service is de partner van Autoblog als het gaat om zakelijke leaseprijzen en EV lease-informatie. Natuurlijk omdat Mobility Service zich al weer drie jaar voornamelijk op zakelijke lease EV’s richt en een steeds groter gedeelte van het dagelijkse autonieuws ook EV gerelateerd is.

Vandaag maakt Mobility Service bekend dat ze zich ook actief met ‘the last mile’ gaan bezighouden. Dus dat laatste stuk van de ‘hub’ waar jouw auto staat of je trein stopt, naar de eindbestemming. Ze gaan namelijk de vooral in Rotterdam actieve deelscooter pioniers van Felyx voorzien van een groot aantal (600) elektrische scooters.

Tegenwoordig zijn er twee verschillende versies die je met een app kunt unlocken om te rijden. Een 25 km versie die in Rotterdam ook ECHT zonder helm gereden mag worden in tegenstelling tot Amsterdam. Daarnaast is er een 45 km versie waar de benodigde helm bij zit.