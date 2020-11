SpeedART 911 past helemaal bij huidige Porsche trend - Autoblog.nl

Porsche is tegenwoordig helemaal van de kleurtjes en retro-ongein. Daar past deze SpeedART Porsche 911 in principe perfect bij.

We mogen bij Porsche altijd wel spreken van een succesvol merk. Wat veel heeft meegespeeld in het behouden van Porsche is historie. Het streven naar snelheid vanaf de eerste minuut en dat vertaald in de 356, één van de eerste toegankelijke sportwagens.

Terugblikken

Porsche is daar trots op en dat mag. Ze uiten hun trots met allemaal knipogen naar hun verleden. De Speedster van de 991-generatie bijvoorbeeld, die optioneel leverbaar was met een ‘Heritage Design’-pakket. Of die recente rits in racekleuren uitgedoste Taycans. En ook de 911 (992) Targa komt als gelimiteerde ‘Heritage Edition’.

Probeersel

Een poging tot het nadoen van deze terugblik-trend lijken we te vinden bij de Porsche 911 door SpeedART. Op basis van de 911 (992) Carrera hebben zij wat modificaties ontwikkeld. Om die modificaties gelikt te presenteren krijgt de 992 wat nieuwe kleurtjes aangemeten. Two-tone kleurstelling met racenummers doet ons denken aan de Heritage Editions van Porsche. Wel besteld op AliExpress, trouwens… Datzelfde geldt voor de velgen: er lijkt gekozen te zijn voor een Fuchs-achtig model, maar dan veel groter en veel excentrieker.

Goud of grijs

Wel geinig aan deze kleurstelling: waarschijnlijk om je keuzes in één auto te bundelen, zijn de accenten (streep op de zijkant, velgen) goud aan de rechterkant en grijs aan de linkerkant. Kies zelf maar wat mooier is.

Optisch

Naast de kleurstelling van de SpeedART Porsche 911 is er ook nog wat aerodynamisch spul. Een nieuwe voorsplitter bijvoorbeeld, en een kleine spoiler achterop. Die kun je krijgen als AERO EDITION of RACE EDITION, simpel gezegd: functie of vorm. Verder wordt de raamlijst van de 992 Cabrio zwart gemaakt en kun je optioneel spiegelkappen met koolstofvezel-look bestellen.

Tuning

Dan nog wat er verder voor je gemodificeerd kan worden. Verstelbare coilovers, om eens mee te beginnen. Ook een sportuitlaat zorgt voor die kleine powerboost en een lekker geluid:

En natuurlijk de logische chip-trucjes die de auto een leuke vermogensupgrade geven. De 911 Carrera (385 pk standaard) kan opgevoerd worden met 100 extra pk en 150 extra Nm, voor een totaal van 485 pk en 600 Nm. Heb je een 992 Carrera S, dan kan dat vermogen (standaard 450 pk) oplopen tot 550 pk en 630 Nm. Vind je dat te veel van het goede, dan kun je ook een iets minder krachtig pakket kiezen. Dat levert 510 pk en 630 Nm op.

De SpeedART tuning voor de Porsche 911 is per direct te bestellen, binnenkort wordt ook de nieuwe 911 Turbo (S) onder handen genomen.