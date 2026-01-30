Eindelijk, een SUV van een luxemerk dat het wél begrepen heeft

Een SUV van een luxemerk die voor de verandering eens offroad kan, wij houden er wel van!

Bij de meeste moderne SUV’s heb je in theorie genoeg hulpmiddelen om je te redden in onverhard terrein. Maar laten we wel wezen: de reden dat bodykits en dergelijken bestaan voor je Cullinan of Bentayga is omdat flaneren met je koolstofvezel uitbouw natuurlijk vooral in stedelijke gebieden gebeurt. Met zo’n auto door de sneeuw banjeren voelt een beetje als schaatsen in een driedelig pak: het kan wel, maar echt op zijn plaats voelt het niet.

Bentley Bentayga X

Bentley is klaar met dat vooroordeel. Als ambassadeur van de FAT Ice Race in Zell am See in Oostenrijk heeft het merk iets bedacht met hun succesvolle SUV. Hij heet de Bentayga X en het is een bruut apparaat. Maar ook een auto die op het oog wel te vertrouwen is om ruige dingen mee te doen.

Offroad-mods

Het is dan ook allemaal niet schone schijn. Om van een standaard Bentley Bentayga Speed een X te maken, staat de auto 55 mm hoger op zijn poten. Dat biedt ruimte voor 22 inch velgen van Brixton met offroad-banden, die ook nog eens 120 mm breder uiteen staan. De auto had al luchtvering, wat je voor een offroader ook goed kan gebruiken. Om het af te maken is de auto rondom voorzien van plastic bumpers en wielkastbeschermers en op het dak is een dakrek gemonteerd.

Kart

Op het dak van de Bentley Bentayga X is tevens ruimte voor vier verstralers en een kart. Dat is dan weer een mooi linkje naar het kartkampioenschap dat onder dezelfde naam als de Ice Race adverteert, de FAT Karting League. Deze elektrische kart past precies op het dakrek. Handig!

Debuut

Zoals gezegd trekt Bentley het doek van de Bentayga X vlak voor de FAT Ice Race die morgen plaatsvindt. Ook te zien zijn de Bentley Continental SS waarmee Travis Pastrana lekker aan het spelen was in Dubai, alsook de gloednieuwe Continental GT S die ook zijn rondjes mag doen over het ijs.

Live

En om de Bentley Bentayga X direct vast te leggen in het echt, was collega @RubenPriest aanwezig om de auto even live te aanschouwen. Dat bevalt wel. Het is een gaaf apparaat, die zeker niet misstaat op dit bevroren evenement. Dit wil je, toch?

Goed nieuws: het is niet onmogelijk dat de Bentley Bentayga X een productiemodel wordt. Bentley bevestigt dat ze met de X de mogelijkheden aan het ontdekken zijn voor een Bentayga die extra goed offroad is. Dus als je dit wil, laat Bentley het hoe dan ook weten. Dan wordt dit dus gewoon gebouwd. Geen belofte, maar wel mogelijk.