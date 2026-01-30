Slecht nieuws voor mensen die de Audi Concept C niet mooi vinden

Geen fan van de nieuwe Audi Concept C? Dan is Audi waarschijnlijk niet het merk voor jou.

Als nieuwe designbaas van een merk wil je natuurlijk goed binnenkomen. Dat dit soms met veel bombarie gebeurt, bewijst Audi door de nieuwe designrichting van Massimo Frascella. Hoe zijn visie op design eruit ziet, kwam terug in de Concept C van vorig jaar. Klinkt als een bijzonder concept, maar er komt een productieversie die naar verluidt vrijwel identiek is aan dit concept.

Audi Concept C

Dat wordt een bijzonder ding en nu al eentje die de meningen verdeelt. Maar dat mag, dan is het in ieder geval opvallend. Alleen één item bezorgt mensen nu al nachtmerries en het is hetzelfde probleem waar BMW al een tijdje last van heeft. De grille van de Audi Concept C. Kijk, mensen wilden kleinere grilles en dat krijg je. Maar of dat horizontaal betekende? Dat weten we niet. En een kenteken helpt ook niet echt. Enfin, we gaan het zien.

Grille wordt designkenmerk

Wellicht dat je dan de Audi Concept C skipt en voor de volgende gaat. Een nieuwe A3, wellicht zelfs de best leuk bedachte A2. Nou, dan is er slecht nieuws. Tegen AMS zegt Frascella dat de Concept C het gezicht presenteert voor nieuwe Audi’s, waaronder dus ook die grille. Volgens Audi is het een knipoog naar hele oude Auto Unions, dus er zit wel wat heritage in verwerkt.

De grille gaat de rode draad worden tussen alle modellen van Audi, zegt Frascella. Volgens hem gaat het hele gamma op detailniveau een eigen gezicht krijgen, maar wel met knipogen naar wat de Concept C neerzet. Met dus die grille. Dus wen er maar aan.

Twijfel je? In het echt waren wij wel fan van de Audi Concept C, dus wellicht moet je hem in het echt zien. Of even wachten tot de ruige randjes eraf gaan voor het productiemodel. Dat wordt verwacht ergens in 2027, wellicht met een onthulling tegen het einde van dit jaar. Maken of kraken?