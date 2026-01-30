Slecht nieuws voor mensen die de Audi Concept C niet mooi vinden

Geen fan van de nieuwe Audi Concept C? Dan is Audi waarschijnlijk niet het merk voor jou.
Als nieuwe designbaas van een merk wil je natuurlijk goed binnenkomen. Dat dit soms met veel bombarie gebeurt, bewijst Audi door de nieuwe designrichting van Massimo Frascella. Hoe zijn visie op design eruit ziet, kwam terug in de Concept C van vorig jaar. Klinkt als een bijzonder concept, maar er komt een productieversie die naar verluidt vrijwel identiek is aan dit concept.
Audi Concept C
Dat wordt een bijzonder ding en nu al eentje die de meningen verdeelt. Maar dat mag, dan is het in ieder geval opvallend. Alleen één item bezorgt mensen nu al nachtmerries en het is hetzelfde probleem waar BMW al een tijdje last van heeft. De grille van de Audi Concept C. Kijk, mensen wilden kleinere grilles en dat krijg je. Maar of dat horizontaal betekende? Dat weten we niet. En een kenteken helpt ook niet echt. Enfin, we gaan het zien.
Grille wordt designkenmerk
Wellicht dat je dan de Audi Concept C skipt en voor de volgende gaat. Een nieuwe A3, wellicht zelfs de best leuk bedachte A2. Nou, dan is er slecht nieuws. Tegen AMS zegt Frascella dat de Concept C het gezicht presenteert voor nieuwe Audi’s, waaronder dus ook die grille. Volgens Audi is het een knipoog naar hele oude Auto Unions, dus er zit wel wat heritage in verwerkt.
De grille gaat de rode draad worden tussen alle modellen van Audi, zegt Frascella. Volgens hem gaat het hele gamma op detailniveau een eigen gezicht krijgen, maar wel met knipogen naar wat de Concept C neerzet. Met dus die grille. Dus wen er maar aan.
Twijfel je? In het echt waren wij wel fan van de Audi Concept C, dus wellicht moet je hem in het echt zien. Of even wachten tot de ruige randjes eraf gaan voor het productiemodel. Dat wordt verwacht ergens in 2027, wellicht met een onthulling tegen het einde van dit jaar. Maken of kraken?
Reacties
DAT zegt
Hallo Jaguar ?
verdebosco zegt
Een heel mooi ontwerp die ook vraagt om meer, zoals een grancoupe. Een Dakar-versie, of gewoon Quattro, voor wat ruigere hoge versies. Altijd EV, want 100% elektrisch gaat nu echt versnellen.
red5 zegt
Zoals iemand het treffend verwoorde: die grille lijkt op de snor van die man die een jaar of negentig geleden de macht kreeg bij onze oosterburen. Die was weliswaar meer een Mercedes fan, maar hij heeft wel dingen in gang gezet waardoor Audi tegenwoordig nog bestaat.
Jeroen zegt
De ontwerper is enorm fan van Star Wars Mandalorian?
intimrasiert zegt
Audi gaat na jaren van merkwaardenverkwanseling nu hopelijk weer de goede kant op – dit concept biedt althans hoop.
potver7 zegt
In de jaren ’90 en ’00 had Audi een prima grille die superkenmerkend was voor het merk. Een rechthoekige grille met bepaalde verhoudingen, met vier boksringen in het midden.
Toen vonden ze die niet groot genoeg, en kregen we een dubbele grille die zowel boven als onder de kentekenplaat zat, maar na een paar jaar kwam Audi daar toch een beetje schoorvoetend op terug.
Je zou zeggen dat ze daarvan geleerd hebben, maar dan krijgen we nu dit…
Ik moet zeggen dat ik zo’n Audi Union grille heel mooi vind, maar dat rechthoekige ding wat ze nu hebben gebrouwen is nou niet echt een hommage aan die klassieke wagens.
Wat ze nu de wereld in slingeren is eerder een hommage aan een 1969 of 1973 Pontiac Grand Prix…
AZIZ zegt
Eerlijk is eerlijk Audi, jullie flikken het weer. Terwijl de rest van de autowereld soms lijkt te verdrinken in een zee van te veel lijntjes en overbodige tierelantijntjes, kiezen jullie voor een look die zo strak is dat het bijna rustgevend werkt. Die nieuwe neus van de Concept C ziet eruit alsof hij met één vloeiende beweging uit een massief blok zilver is gehouwen. Het is een soort gedurfd minimalisme dat zegt: we hoeven niet te schreeuwen om op te vallen. Het voelt alsof de auto eindelijk een gezicht heeft gekregen dat echt klaar is voor de toekomst, zonder dat het een rijdende gadget wordt. Het is chic, een tikje mysterieus en vooral heel erg eigen. Als dit de nieuwe koers is die we op de weg gaan zien, dan mogen jullie wat mij betreft de cruise control erop zetten en deze weg blijven volgen, want dit staat jullie verdomd goed.