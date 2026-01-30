Waarom heeft BMW nooit deze niche opgevuld?

Nou moest een BMW-partner deze niche maar opvullen.

Een tijdje geleden hadden we het over de Kleemann E50K CC. Een auto die met Audi’s Allroad de strijd aan ging voordat Mercedes dat zelf deed. Want kennelijk achtte Mercedes het idee nog niet rijp voor 2017, terwijl Audi er op hun eigen manier goed mee scoorde. Zoals in dat artikel aangegeven is het idee overigens niet Audi-eigen, want je kan het terug traceren naar de Legacy Outback, Volvo V70 XC of zelfs de AMC Eagle Wagon.

BMW-rivaal

Grote afwezige in dit verhaal terwijl Mercedes en Audi wel genoemd worden, is BMW. Want die voorzien Audi en Mercedes altijd snel van repliek. In dit segment eigenlijk nooit. Je zou in theorie de BMW X3 kunnen neerzetten als een soort offroad-versie van de 3 Serie, ware het niet dat dit meer een softroader was en vooral de SUV-hype aanwakkerde. Een echte BMW die echt offroad kan ter grootte van een 3 Serie, die werd ons altijd bespaard.

AC Schnitzer X-Road

Net als de Kleemann was er wel een oplossing als je nét buiten BMW durft te shoppen. De AC Schnitzer X-Road is precies wat je zoekt. In 2001 pakte de BMW-tuner een 3 Serie Touring (E46) en deed er precies mee wat je verwacht van een offroad-SW. Dat werd des tijds al gepresenteerd als iets voor ‘mensen die wat extra willen ten opzichte van wat we normaal bieden’ voor de E46. En dat klopt, het is weer eens uit een vaatje tappen.

Visueel heb je te maken met de gebruikelijke mods. Spatbordverbreders, een bumper- en bodembeschermer aan de voorkant en laten we wel wezen: geen M-sport-onzin maar gewoon een normale E46, maar dan wel met aangepaste spiegels. De basis was overigens een 325xi of een 330xi, zodat je AWD en 192 of 231 pk krijgt uit een lekkere zescilinder. Er komt ietsje meer uit dankzij een nieuw uitlaatsysteem met een sporteinddemper. Ten slotte worden er ACS Type III-velgen toegevoegd ter grootte van 17 inch.

Ruiger

Dit zodat er onder de AC Schnitzer X-Road een setje all-terrainbanden kan. En om ietsje meer grondspeling te krijgen worden de veren verhoogd met 30 mm. Zo simpel kan het zijn: het is een soort X3 die wel wat offroad lijkt te kunnen. Op papier dan. Als je gewoon een stoere SW wil, is het ook cool. En laten we wel wezen: de Allroads, de Kleemann en de eerste E-Klasse All-Terrain waren allemaal een maatje groter, dit was al een concurrent voor de V60 XC en C-Klasse AT voordat hij de kans kreeg.

BMW heeft officieel nog nooit bevestigd waarom ze niet in het segment van de AC Schnitzer X-Road zijn gedoken. De redenen kan je wel verzinnen: BMW zag er geen brood in, de X3 scoorde goed genoeg en in de jaren van de X-Road hechte BMW nog best veel waarde aan hun Freude am Fahren, waar een verhoogde in plaats van verlaagde auto natuurlijk niet bij past.

Maar je kon de AC Schnitzer X-Road wel kopen. Er zijn 25 exemplaren gebouwd en heel af en toe kom je eentje tegen op de markt. Da’s een mooie unieke kans, want een BMW-equivalent ga je dus niet vinden.