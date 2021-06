Waarom halen elektrische auto's de actieradius niet? - Autoblog.nl

500, 600 of zelfs 700 kilometer. Het zijn afstanden voor elektrische auto’s die autofabrikanten communiceren aan de hand van de WLTP-test. Maar in het echte leven halen de EV’s nooit die opgave. Hoe komt dat eigenlijk?

Hoewel de ontwikkelingen ontzettend snel gaan, is de actieradius in combinatie met een elektrische auto nog altijd een gevoelig onderwerp. Net als dat de fabrieksopgave van de zuinigheid van een ICE vaak niet klopt met de werkelijkheid, halen ook de EV’s de opgegeven actieradius niet. Wat dat betreft is die traditie vanuit de autoindustrie altijd gebleven. Met de invoering van de veel strengere WLTP-test is het er beter op geworden. Maar nog altijd kunnen de verschillen met de werkelijkheid fors zijn.

Haal er gerust zo’n 150 kilometer af als je kijkt naar de opgegeven actieradius van een elektrische auto. Alleen in de meest gunstige omstandigheden kom je (dicht) in de buurt van de fabrieksopgave. Denk aan milde weersomstandigheden, het niet aan hebben van de airconditioning of verwarming en eigenlijk niet harder rijden dan 90 km/u. Tenzij je een ongekende passie hebt voor hypermilen is het dus beter om rekening te houden met een verminderde actieradius ten opzichte van de fabrieksopgave.

Het verschil tussen theorie en praktijk is per elektrische auto weer anders. Mobility Service heeft een flinke vloot aan EV’s en samen met hen hebben we al behoorlijk wat elektrische auto’s gereden. In deze video geven we samen antwoord op die vraag waarom elektrische auto’s de opgegeven actieradius vaak niet halen.