Leclerc en Verstappen zijn fotokopie van elkaar

Toch zien ze er compleet anders uit. Maar volgens deze Franse legende zijn Leclerc en Verstappen een fotokopie van elkaar.

Vorig seizoen was het extreem spannend. Eigenlijk was er geen enkel moment duidelijk wie de wereldtitel ging winnen. In het begin had Max Verstappen de snellere auto, maar in het tweede seizoen was de Mercedes W12 weer iets sneller.

Dit seizoen lijkt wederom erg spannend te gaan worden. Ditmaal zijn Ferrari en Red Bull extreem aan elkaar gewaagd. De Ferrari lijkt net ietsje sneller en met name stabieler te zijn, maar de Red Bull heeft een hogere topsnelheid. Daardoor kon Verstappen wel voorbij aan Leclerc tijdens de GP van Saudi-Arabië 2022, maar kon de Monegask geen vuist maken met DRS nadat hij ingehaald was. Dit belooft nog een hoop spannend seizoen te worden.

Leclerc en Verstappen: wie is beter?

Maar ja, wie is van die twee eigenlijk de beste? De twee kemphanen zijn elkaar al enkele keren tegengekomen in hun carrière. Oud-Ferrari-coureur en éénmalig GP-winnaar Jean Alesi denkt er het zijne van. Aan Corriere della Sera laat Alesi het volgende weten:

Als ik Leclerc en Verstappen zo zie, heb ik het gevoel dat ik een dubbel beeld zie. Ze zijn echt een fotokopie van elkaar. Charles lijkt misschien iets beter in het lezen van de race, maar dat is echt slechts een indruk. Jean Alesi, had ooit een Delta Integrale.

Eenvoudige aanname

Nu lijkt dat een vrij eenvoudige aanname. Leclerc heeft dit seizoen iets beter door hoe de DRS precies werkt. Met name op Bahrein was dat vrij duidelijk. Verstappen kwam er drie (!) keer voorbij, maar werd bij het volgende DRS-punt alweer ingehaald door Leclerc. Op Jeddah was dat de eerste keer óók het geval. Pas daarna veranderde Verstappen op succesvolle wijze zijn inhaalactie. Ook is Leclerc een Ferrari-coureur en iets meer ‘Frans’ dan Verstappen (alhoewel beide in Monaco wonen).

Maar dan komt nu de vraag: wie is er beter? Leclerc of Verstappen? Vind jij Leclerc stiekem ook beter? Of is Max Verstappen gewoon de Senna van de Lage Landen? Laat het weten, in de comments!

Via: Corriere della Sera.