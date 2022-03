Uitslag Formule 1: Grand Prix van Saoedie-Arabië 2022

Pakt iemand Perez zijn eerste de kop-staart zege af? We gaan het zien, in de Grand Prix van Saoedie-Arabië!

Het is al een explosief weekend geweest in Djedda en omstreken #toosoon. Vanavond hopen we natuurlijk dat daar een spannende race bijkomt. Wel het goede type spanning dan, niet dat nare gevoel in je maag als je iemand hard de muur in ziet verdwijnen. Volgens Lando Norris is dat laatste zomaar mogelijk gezien de karakteristiek van het circuit. Gisteren in de kwalificatie ging het als mis voor Schumacher en Latifi.

Alle bedenkingen ten spijt, was de race van vorig jaar er onder de streep wel eentje om te herinneren. Dat had natuurlijk ook veel te maken met de strijd tussen Verstappen en Hamilton. Herstarts, een aanrijding tussen de twee kemphanen, handjeklap om gridposities, de race had alles. Dit jaar zijn de stakes natuurlijk net wat lager. En tevens hebben we maar 18 auto’s op de grid. Schumacher doet niet mee door zijn klap en Tsunoda blijft aan de kant door een technisch probleem. Wordt het dan nog wel een leuke race?

Start

Perez staat voor het eerst op pole, maar heeft zijn zenuwen onder controle. De Mexicaan snijdt als een oude veteraan Leclerc af en duikt de eerste bocht in op P1. Verstappen heeft ook een goede start. Hij prikt zijn Red Bull RB18 naast de Ferrari F1-75 van Sainz en komt er het beste af van de twee: Max naar P3. Ocon, Russell en Alonso sluiten aan op P5, P6 en P7. Gasly valt echter terug en valt zelfs buiten de top-10 als Norris hem buitenom te grazen neemt bij het induiken van de eerste bocht.

Achterin het veld kijken we natuurlijk naar Hamilton, die zich op vreemd terrein begeeft. Hamilton houdt het steady bij de start. Dit is zeker niet te omschrijven als agro, maar HAM houdt wel zijn neus schoon. Dat geldt niet helemaal voor Zhou. De Chinese rookie komt heel slecht van zijn plek en staat vervolgens in de eerste bocht een versnelling te zoeken. Zhou zegt dat het een probleem is dat hij vorige week ook had, dus we zullen ‘m maar geloven dat het een technisch issue is.

Perez trekt al snel een gaatje op Leclerc, dus dat ziet er goed uit voor SP11. Achter de top-4 heeft de goed gekwalificeerde Ocon het zwaar. Russell komt hem voorbij vliegen in ronde vier en daarna krijgt Esteban zijn teammaat ‘Nando in de nek. De twee vechten een flink robbertje uit dat je niet direct zou verwachten van teammaten. Alonso knijpt er na een ronde of twee voorbij, waarmee je zou denken dat dat het eind van het verhaal is. Maar Ocon denkt daar anders over. Hij valt terug aan en doet daarbij een ‘Verstappentje’, door een voordeel te halen uit het missen van de eerste bocht.

Die plek moet Ocon dus teruggeven en dan zien we dat Alpine zichzelf hiermee geen dienst bewijst. Bottas is inmiddels zienderogen dichterbij gekomen. Met kunst en vliegwerk houdt de Fransman de Fin achter zich na het voorbij laten van de Spanjaard. Hamilton kruipt ondertussen stap voor stap richting de top-10. Het is niet bepaald een opmars zoals in Brazilië vorig jaar. Maar dat de W13 überhaupt de weg naar voren vindt is enigszins bemoedigend voor het team, dat natuurlijk alsnog op veel beter gehoopt had.

Mid Race

Het spel vooraan gaat op de wagen als Leclerc op de radio roept dat hij Perez voorbij wil steken middels een undercut. De Monegask rijdt op dat moment een dikke anderhalve seconde achter Perez. Red Bull denkt slim te zijn en wil de pitstop in dezelfde ronde nog coveren. Maar als Perez naar binnen duikt, rijdt Leclerc door. Het blijkt een uitermate ongelukkige gang van zaken voor de Mexicaan. Precies een ronde later hangt Latifi namelijk in de muur. Dit veroorzaakt een Virtual en daarna echte safetycar. Leclerc, Verstappen en Sainz kunnen dus stoppen met veel minder tijdverlies. Zure Mexicaanse druiven dus.

Leclerc komt zo terug de baan op als leider in de race, met Verstappen vlak achter hem. Hierbij moeten we aantekenen dat Verstappen voor de safetycar ietwat moeite leek te hebben met het tempo van Leclerc (en Perez). Perez is derde, maar Sainz is het daar niet mee eens. Volgens de Spanjaard zat hij voor Sergio op de witte lijn die hiervoor als referentie geldt. Carlos krijgt vlak na de herstart zijn zin uit eigen keuze van Perez en Red Bull, die een mogelijke beslissing van de stewards niet willen afwachten.

Achter het leidende kwartet rijden nu Russell, Magnussen en Hamilton. Die laatste twee zijn gestart op de harde banden en niet gestopt. Zo schuiven ze door naar voren. Hetzelfde geldt voor Hulkenberg die aansluit achter Alonso op P9. Magnussen in de Haas en Hamilton in de Mercedes vechten daarna een gaaf duel uit. K-Mag lijkt Hamilton bewust voorbij te laten, om hem daarna meteen weer terug te pakken. Niet zo spannend als Leclerc en Verstappen in Bahrein, maar toch. Wie had dit gedacht tussen een Haas en een Merc dit jaar…Vanuit huize Mazepin klinkt een ‘blyat’. Hamilton gaat er een ronde later wel voorbij, doch dat mag de pret niet drukken.

Verstappen naait vervolgens een beetje onkarakteristiek zijn oude frenemy Leclerc een oor aan. MV1 roept op de radio dat CL16 de witte lijn op het rechte stuk overschreden heeft. Dat mag niet, maar Max deed het gisteren zelf ook. Verstappen blijft nu overigens wel in de buurt van Leclerc, terwijl Sainz een paar seconden moet prijsgeven. Red Bull laat haar stercoureur weten dat Leclerc al zijn tijd wint in de eerste sector en speculeert dat hij dat niet kan volhouden…We gaan het zien. Max wordt verteld zijn banden te sparen voor een sprankelend sluitstuk.

Als we net een beetje in beginnen te slapen, rijdt Alonso opeens langzaam rond. Kort daarna staat Ricciardo stil met een rokende motor. Kort daarna zien we hoe Bottas terug wordt geduwd in de garagebox. Er komt een virtual safetycar, maar handige Harry’s die een pitstop denken te maken, komen bedrogen uit. De pitstraat gaat namelijk op slot. Hulkenberg is er ondertussen wel tussendoor geglipt, maar het is even onduidelijk of de pitstraat toen al dicht was. Hamilton wordt net te laat door zijn team binnengeroepen om te profiteren van de VSC.

Finish

Met nog negen ronden te gaan, wordt het veld weer losgelaten. Kan Verstappen nog Leclerc voorbij? Hij gaat het zeker proberen! Max kruipt al snel binnen zes tienden van de Monegask. In ronde 42 gaat hij voorbij aan CL16…Maarrrrr…Net als in Bahrein pakt de gewiekste Charles onze Max meteen weer terug op het rechte stuk. Dit kan wel eens een episch eind van de race worden.

In ronde 43 blokkeren Max en Charles allebei hun wielen bij het DRS-detectiepunt. Een spelletje schaak met 300 kilometer per uur. Max lijkt wat meer snelheid te hebben, maar de Ferrari is nog steeds goed in de eerste sector. In ronde 46 heeft Verstappen het uitgevogeld. In de eerste DRS-zone blijft hij nu achter Leclerc hangen, om er voorbij te gaan op het rechte stuk. Kan Leclerc nu nog counteren?

Verstappen zet de snelste ronde van de race neer, maar Leclerc blijft wel in de DRS-range. Bij het ingaan van ronde 49 zit Leclerc op een halve seconde aan het eind van het rechte stuk, maar een gele vlag helpt Verstappen. Stroll en Albon hebben elkaar geraakt. Ingaan ronde 50 wordt ‘m ook niet. Nu is er nog een realistische kans voor de Ferrari: de laatste DRS-zone van de laatste ronde…Pfoe…Spann0nd.

Max houdt het echter. Dus toch een (nipte) zege voor Red Bull na de pech voor Perez. Leclerc pakt samen met de snelste ronde erbij toch goede punten voor zijn WK en Sainz staat eveneens weer op het podium. Voor de Mexicaanse polesitter resteert P4. Russell wordt ‘best of the rest’ voor Ocon, die nog alle zeilen bij moet zetten om Norris achter zich te houden. Gasly wordt low key achtste, voor Magnussen en Hamilton, die het laatste puntje pakt. Zhou, Hulkenberg en Stroll zijn de enigen aan de meet zonder punten. De rest startte niet of viel uit. En nu weg uit de zandbak en op naar Australië!

Volledige uitslag Formule 1 Saoedie-Arabië 2022

VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Sainz – Ferrari Perez – Red Bull Russell – Mercedes Ocon – Alpine Norris – McLaren Gasly – Alpha Tauri Magnussen – Haas F1 Hamilton – Mercedes Zhou – Alfa Romeo Hulkenberg – Aston Martin Stroll – Aston Martin

DNF

Albon – Williams

Bottas – Alfa Romeo

Alonso – Alpine

Ricciardo – McLaren

Latifi – Williams



DNS

Tsunoda – Alpha Tauri

Schumacher – Haas F1