Vinden we de BMW M3 neus zo nog een stuk mooier?

De BMW M3 neus is nu een beetje aangepast.

De BMW M3 is een beetje een onbegrepen auto. Het is de laatste handgeschakelde, achterwielaangedreven sportsedan met zes-in-lijn. Alleen al daarom zouden we er massaal eentje moeten kopen. Maar wat doen wij? Inderdaad, we gaan zeuren om het neusje dat we niet zo mooi vinden.

Nu is het heel smaakafhankelijk, maar persoonlijk vindt ondergetekende M3’s in het begin altijd best lelijk en aan het einde van de loopbaan schitterend. Het is ook eventjes wennen.

En meestal kunnen een paar subtiele wijzigingen als andere velgen en kleur een hoop doen. En sowieso, als Subaru-liefhebber zijn we gewend dat auto’s lelijk zijn. Gelukkig kun je ook altijd nog kijken naar aftermarket oplossingen.

BMW M3 neus

Een paar maanden geleden liet @machielvdd al deze M3 van Vorsteiner zien, voor nu hebben we er nog eentje. Deze gaat verder waar de vorige gebleven was.

Zoals we al op de header verklappen, is de Vorsteiner M3 met het complete Aero-assortiment behoorlijk heftig. Vele malen heftiger dan het al niet al te subtiele origineel.

Naast de nieuwe neus, zijn er nog wat nieuwe onderdelen. Zo is er nu een nieuwe splitter voor een agressievere look. Volgens Vorsteiner helpt het ook een klein beetje voor de aerodynamica en wekt het ietsje extra downforce op. Hopelijk gaan zo de V60’s met dakkoffer ook iets eerder naar rechts op de A3.

De VRV GTS-achtervleugel is van het type ‘niet subtiel’. Het geeft de auto een beetje de DTM-look en stiekem staat het wel. Als je toch heftige dingen gaat doen, doe het dan goed, toch?

Prijzen

De prijzen zijn uiteraard niet mals. Vorsteiner is van behoorlijk hoge kwaliteit en dat uit zich in behoorlijk stevige prijzen. De grille alleen al is 1.500 euro exclusief montage, maar inclusief voorbereiding voor de parkeerpiepers en de active cruise control.

De achtervleugel is bijna 3.000 euro en de gesmede velgen kosten al gauw 7 mille, afhankelijk van de exacte specificaties zoals de finish.

De rest van de onderdelen, zoals de sidesikrts, achterskort, diffusor en dergelijke moeten nog even in de prijslijst gezet worden.

Het voordeel is dat je de onderdelen er ook eenvoudig af kunt halen als je de auto weer gaat doorverkopen. Dat niet alleen, ook gebruike Vorsteiner-onderdelen zijn erg prijzig, dus die verkoop je zo weer.

Meer lezen? Dit zijn de gaafste aangepaste E46 M3’s!