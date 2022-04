Elektrische 911 restomod: zou jij het aandurven?

Deze elektrische 911 restomod ziet er geweldig uit. Maarreh, er wringt toch iets.

De toekomst is elektrisch, dames en heren. En dat hoeft zeker geen slecht nieuws te zijn. Hyper-efficiënte, compacte en krachtige motoren met een extreem hoog rendement en direct koppel. Dus in veel gevallen ga je er op voorruit ten opzichte van je 1.2 benzine of 1.6 diesel.

Ook sportwagens gaan elektrisch worden. Zelfs bij Porsche is dat het geval. Binnen niet al te lange tijd zullen er elektrische 718 staan te shinen in de Porsche-showrooms. Maar wat als je het liefst een 911 hebt die is voorzien van elektrische aandrijving? Dan moet je eventjes wachten. Ondanks tegenstrijdige berichtgeving, lijkt het erop dat Porsche de 911 als laatste zal elektrificeren.

Geen fauchende zescilinder

Maar niet getreurd, want deze elektrische 911 restomod is een oplossing! In eerste instantie wringt er natuurlijk iets. Waarom zou je een een fauchend, lucht gekoeld, indirect ingespoten kunstwerk dat de boxermotor is vervangen voor een generieke elektromotor met nul karakter?

Dat nieuwe auto’s elektrisch zijn, is logisch. Maar om nu een mooie klassieker om te bouwen, is nogal zonde. Zeker als de motor een essentieel onderdeel is van de beleving. Paarden kregen in 1910 toch ook geen cilinders om ze moderner te maken?

In dit geval zit er een gedachte achter. Deze elektrische 911 restomod is het product van Modern Classics uit Sofia, Bulgarije. Zij modificeren enkel en alleen exemplaren die het redden niet meer waard zijn.

Denk aan een verregaande staat van ontbinding, schades of enorme technische mankementen. Dan worden de 911’s (in dit geval een G-Serie) helemaal opnieuw opgebouwd en verbeterd daar waar mogelijk.

Motor elektrische 911 Restomod

De elektromotor is afkomstig van BMW. De unit levert 184 pk en kennen wij van de BMW i3 (de i3S om precies te zijn). De motor krijgt energie van een accupakket van 42 kWh. Daarmee moet je zo’n 250 kilometer kunnen afleggen.

Qua prestaties is het niet heel erg denderend. Van 0-100 km/u accelereren duurt 6,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 160 km/u, begrensd uiteraard om de accu te ontzien. Dat is langzamer dan de originele 911 van begin jaren ’80. Die gingen in zo’n 6,3 seconden naar de 100 km/u en haalden 240 km/u. Toch een verschil.

Qua uiterlijke wijzigingen is er gelukkig weinig te melden. Het is een van de meest iconische auto’s aller tijden. In het interieur zijn er wel wat wijzigingen. Dat Nardi-stuur had van ons niet gehoeven, alhoewel het waarschijnlijk prettiger lekkerder in de hand ligt. Opmerkelijk is de iDrive-controller van BMW, deze is identiek aan dat van onze E91-duurtester!

