Leclerc gooit nóg meer schaduw op Verstappen

Leclerc kan niet ophouden met schaduw gooien op Verstappen.

Er wordt niet in het eggie geracet in de Formule 1, dus moeten de coureurs een andere uitlaatklep vinden voor hun competitieve gevoelens. Als we de winnaar moesten aanwijzen van deze raceluwe periode, dan gooit Charles Leclerc hoge ogen. De Monegask won twee van de drie officiële virtuele Grand Prices. In weer een andere simrace kwam hij aan de start in een bananenpak, waarvoor we alleen maar respect kunnen hebben. Daarnaast laat hij af en toe goede soundbytes los om zijn concurrenten te prikkelen.

Vorige week schreven we al dat Leclerc in een virtuele race Verstappen een tikkie onder water gaf. Inmiddels heeft CL16 daar nog een schepje bovenop gedaan. Door Sky Sports werd de Monegask gevraagd wat hij vond van zijn grote concurrenten Verstappen en Hamilton. Tegen wie van de twee vecht Charles het liefste? Charles had daar een genuanceerd antwoord op:

Als ik zeker wil weten dat ik de race uitrijd waarschijnlijk Lewis! Voor het plezier en het close racen kies ik waarschijnlijk Max, omdat ik weet dat het altijd spannend is om tegen Max te vechten. Charles Leclerc, F1 coureur van Ferrari

De uitspraak past inmiddels in een traditie van uitspraken van Max’ concurrenten. Vorig jaar probeerden Hamilton en Vettel Verstappen ook al af te schilderen als een wildebras tijdens de Grand Prix van Mexico. Het zijn een beetje de frames die we kennen van de politiek. Leclerc wilde zijn inschatting nog wel wat meer toelichten. Over zijn gevechten met Verstappen zegt de Ferrari coureur dit:

Er wordt heel weinig ruimte weggegeven, maar dat is denk ik waar we allemaal van genieten in deze sport. Soms gaan we iets over de limiet en soms is het precies op de limiet. Maar in werkelijkheid hou ik ervan om tegen hem te racen. Charles Leclerc, F1 coureur van Ferrari

Over Hamilton is de Monegask wat milder:

Lewis rijdt iets anders. Hij is extreem slim en ik leer altijd heel veel als ik met Lewis duelleer. Lewis weet door zijn ervaring altijd precies wat je volgende actie is, en dat maakt hem zo sterk in de duels op de baan. Hij is niet heel agressief, altijd heel correct, maar hij anticipeert altijd heel goed op wat jij gaat doen. Charles Leclerc, F1 coureur van Ferrari

De conclusies trekken uit het contrast laat Leclerc over aan de toehoorder. Precies zoals het heurt bij goede schaduw. Maar ben jij het eens met Leclerc, of moet ‘ie zijn Monegaskische muil houden? Laat het weten, in de comments!