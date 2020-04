Autoblog advies: sportieve en luxe cabrio voor 35 mille

Als je een sportieve en luxe cabrio wil, wat zijn dan je opties als je 35 mille stuk kunt slaan?

Het is een beetje een rare combinatie: die van een snelle, sportieve auto en een cabriolet. Nu doelen wij niet op een Donkervoort, 488 Spider of Viper. Nee, een grote luxe auto, waar een cabriolet van is gemaakt, die op zijn beurt weer sportief is opgetuigd en afgesteld. Dat levert toch altijd een halfbakken compromis op. Afgelopen week kwam dit vraagstuk voorbij toen het nieuws werd dat de BMW M2 Cabrio sneller is dan de M2 Coupé. Raar maar waar.

Maar Niels dacht daar anders over. Dat zou precies in zijn straatje passen. Niels en zijn vriendin Victoria zijn twee geleden verhuisd naar ‘de grote stad’, waar ze plaats hebben voor één auto. Dat was tot voor kort een BMW 328i Sportline met alle toeters en bellen erop. Nu hoeft Niels niet zo veel meer voor zijn werk van de auto te gebruiken, dus een heel erg nieuwe, representatieve auto is niet meer nodig.

Niels is op zoek naar een alles in een auto: veel vermogen, veel luxe en een dikke aankleding. Zijn vrienden hebben hem al duidelijk gemaakt dat een cabrio zwaarder, logger en minder stijf is. Dat maakt Niels niet te veel uit. Na een ritje in een BMW M4 Cabrio wist hij zeker: zo’n sportieve en luxe cabrio moet voor de deur komen te staan. Natuurlijk, in alle disciplines is het niet de best scorende, maar er zijn wel meer disciplines die beheerst worden.

De wensen en eisen van Niels en Victoria zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: BMW 328i Sportline Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: Rond de 35.000. Jaarkilometrage: 20.000 km, misschien iets meer Brandstofvoorkeur: Absoluut benzine, geen diesel! Reden aanschaf andere auto: Ik zoek een alles in 1 auto Gezinssamenstelling: 2 Volwassenen, maar wel graag een achterbank. Géén tweezitter. Voorkeursmerken/modellen: BMW M4 Cabrio, maar die is te duur. Dus iets in die geest. Voorkeur voor Duits No-go modellen / merken: Plastic fantastic hokken. Weinig vermogen

Ok, BMW is populair. BMW is ook een merk dat toevallig meerdere auto’s in de aanbieding heeft als je kijkt naar wat er te koop staat.

BMW M235i High Executive (F23)

€ 35.950

2015

40.000 km

Deze auto kun je het beste zien als een BMW M4 junior. De M235i (rijtest M235i )is in alles net even minder extreem dan de M4, maar ondertussen merk je ook dat ze aan elkaar gewaagd zijn. De M235i heeft een 3.0 zescilinder met een enkele turbo, goed voor 326 pk. Meer dan voldoende om in Nederland het gros van de verkeersdeelnemers zoek te rijden. Auditief gezien is de M235i misschien zelfs interessanter dan de M4 Cabrio, wiens S58 motor véél serieuzer is. In het budget zijn ze uitstekend te vinden. In de categorie ‘sportieve en luxe cabrio’ ligt iets meer de nadruk op sportief, dan luxe.

BMW 435i Cabrio High Executive (F33)

€ 34.945

2014

70.000 km

De tweede BMW is de 435i. Deze is net even een maatje groter dan de dan de M235i. Zowel in de lengte als in de breedte. De motor is ook hier een drieliter zes-in-lijn met een turbo. In dit geval is de motor goed voor 306 pk. Op zich voldoende, maar de auto is minder vinnig en sportief dan de M235i. Wel is de 435i een stukje luxer aangekleed. Ook kom je geregeld versies tegen met M-Sport en/of Individual aankleding, zeker als je in Duitsland gaat shoppen. Nadelen? Men zou zeggen het dak, maar dat is in dit geval juist een pre. Het is immers de auto die alles moet kunnen doen.

BMW 640i High Executive (F12)

€ 34.950

2012

95.000 km

Ja, BMW heeft gewoon 3 verschillende vierzit cabriolets in de aanbieding. Het grappige is dat ze verder van elkaar gesegmenteerd zijn dan dat dat ook werkelijk het geval is. Zo is de 640i slechts 100 kilogram zwaarder dan de 435i, die op zijn beurt weer 100 kg zwaarder is dan de M235i. De 640i is gek genoeg géén topmodel, maar een instapper! Maar wat voor een! Wederom een 3.0 liter zescilinder, nu met precies 320 pk. Qua prestaties hoef je je nergens voor te schamen: 0-100 km/u duurt iets meer dan zes tellen en de begrenzer klapt erin bij 250 km/u. Nee, de 640i is de ultieme luxueuze cruiser. Zeker het interieur staat op een hoog niveau. Sterker nog, heel erg verouderd oogt het niet. Hetzelfde geldt voor het uiterlijk. Dat is nog steeds erg fraai.

BMW M3 Cabriolet DCT (E93)

€ 34.995

2010

105.000 km

Stiekem is de M3 Cabriolet best een geslaagd pretpakket. Het probleem is dat men die auto vergelijkt met de veel lichtere en stijvere coupé. Ja, dan is de M3 Cabrio iets minder. Maar de M3 Cabrio heeft ook een paar troeven. Zo is de motor bizar lekker: Deze M3 is uitgerust met een 4.0 achtcilinder zonder turbo’s die met graagte toeren maakt. Helemaal bovenin vind je 420 verse paarden. De meeste M3’s zijn gekoppeld aan de DCT-automaat, die zijn werk uitstekend doet, zeker als je het vergelijkt met die matige SMG-bakken. Nadelen? Jazeker. In technisch opzicht zijn de M3 V8 (net als de M5 V10) niet hele goede motoren als het aankomt op betrouwbaarheid. Verder een gave klassieker in wording. Als de M3 net even iets te hitsig is, kan de Alpina B3 Cabrio een goede optie zijn.

Volkswagen Golf R (5K)

€ 29.950

2014

25.000 km

Je hoeft niet al je geld op te maken als je een sportieve en luxe cabrio zoekt. Natuurlijk, het is ‘maar’ een Golfje. Ja, het is ook de dikste Golf die Volkswagen Individual gebouwd heeft, deze Volkswagen R Golf Cabrio. Je hebt de voordelen van een Golf: interieur is gewoon keurig, fijne sportstoelen, lekker handzaam en niemand staart je na. De gebruikskosten vallen ook heel erg mee. De motor is bovengemiddeld krachtig om je huidige auto van repliek te dienen en iets meer vermogen uithalen is kinderspel bij deze Golf R-blokken. Wellicht dat je iets bijzonderders of indrukwekkenders wilt.

Audi S5 Cabrio (B8)

€ 32.500

2013

70.000 km

De Audi S5 Cabrio is misschien wel de auto die deze klasse van sportieve en luxe cabrio’s definieert. Qua comfort, prestaties, uitrusting, stijl en praktische inzetbaarheid zijn ze onovertroffen. Dankzij de standaard vierwielaandrijving is er geen moment dat je er niet mee kunt rijden. De Audi s5 is wat dat betreft echt de ideale auto voor alle momenten. Het is geen echte stuurmansauto, alhoewel de S5 wel heel erg capabel is. De motor is een juweel: veel vermogen en nog meer koppel. Wil je meer? Dat is heel erg gemakkelijk te regelen, deze blokken zijn behoorlijk geknepen. Erboven staat nog een RS5 Cabrio, die minder koppel met een hoger gewicht combineert. Een andere optie is de Audi S3 Cabriolet, die in feite een combinatie is van de kwaliteiten van de S5 en Golf R.

Mercedes-Benz E350 CGI AMG-Line (A207)

€ 31.500

2014

65.000 km

Toegegeven, de Mercedes-Benz E350 is absoluut geen topmodel. Prijstechnisch was het echter wel de volwaardige concurrent van de Audi S5 Cabriolet. Alleen daarom moeten we de Mercedes-Benz E-klasse cabrio al meenemen. Ondanks de AMG-looks, is het vooral een relaxte Mercedes. Sportief rijden is niet aan de orde, hard rijden wel: die 306 pk sterke V6 klinkt geweldig en gaat er behoorlijk vandoor. Wel is het de moeite waard om wellicht iets te wachten en te kiezen voor de E400 Cabrio AMG-Line. Dat was destijds de opvolger. Qua vermogen scheelt het niet veel, maar de 3.0 V6 met turbo is onderin veel krachtiger dankzij de aanwezigheid van een turbo.

Semi Yolo: Ford Mustang Convertible

€ 31.950

2015

90.000 km

We kunnen niet alleen maar aankomen met saai voorspelbaar Duits spul, toch? Een Ford Mustang is ook mogelijk als je een sportieve en luxe cabrio zoekt. Grote kans dat je het interieur te plastic vindt. Maar ondanks het gebruik van plastic, is het wel een origineel vormgegeven interieur. Dat geldt overigens voor de gehele Mustang (check de Ford Mustang rijtest). Het is gewoon een icoon. Daarbij is het een bijzonder bruikbare auto. Er is voldoende ruimte, een achterbank en de kofferbak is ook prima te doen. De 2.3 EcoBoost motor is geen enorme strepentrekker, maar het is zeker geen langzame auto. Er zit tot even 300 pk in. Nog een voordel is dat ze behoorlijk jong zijn en dat je bij alle dealers terecht kunt. Het is een auto waar je blij van wordt, maar wel op een heel andere manier.

YOLO: Jaguar XK Convertible (X150)

€ 34.500

2010

75.000 km

De mooiste sportieve en luxe cabrio die je voor het geld kunt kopen is deze Jaguar XK Convertible. Dat heeft onderstaande net unaniem besloten. Wat is er zo bijzonder aan deze auto? Simpel: het is een zeer elegante, gracieuze en weelderige schoonheid, zonder dat het een pantserbak is. Dat is enorm knap. Natuurlijk, de XK heeft zijn tekortkomingen als het gaat om het interieur, maar het verschil is niet zo groot als soms beweerd wordt. De Jaguar XK heeft ook een paar voordelen. Voor zo’n grote auto voelt ie redelijk ‘vief’ aan. De aluminium carrosserie betaalt zich hier uit. Nog een voordeel is dat de XK altijd een V8 heeft gehad. De XKR doet er een sportief toefje bovenop. In het budget kun je kiezen uit de XK 5.0 of XK R 4.2. De eerste is luxer en nieuwer, de tweede iets sportiever en sneller.

