Leclerc klaar voor volgende overval met horloge van 1,8 miljoen euro

Boefjes beginnen al te watertanden bij het zien van Charles Leclerc met deze Richard Mille van 1,8 miljoen euro.

Peperdure klokjes zijn eigenlijk verschrikkelijk onhandig. Want wanneer ga je het ding dragen? Op straat lopen met meer dan een miljoen euro om de pols is niet zonder risico. Het boevengilde heeft het maar al te graag gemunt op dure horloges. Diverse coureurs, waaronder Charles Leclerc zelf, kunnen er over meepraten.

Diverse horlogemerken zijn verbonden aan F1-teams. Het is een langlopende traditie. In het geval van Ferrari is Richard Mille het horlogemerk dat de Italianen sponsort. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz worden gebruikt voor promotiedoeleinden van het merk.

Eerder deze maand heeft Richard Mille een kersvers klokje gepresenteerd. Het is niet bepaald een voordelig model. Charles Leclerc moet maar vaak achterom kijken als hij dit uurwerk draagt. De nieuwe RM UP-01 heeft namelijk een prijskaartje van 1.839.000 euro. Ja, dat is krankzinnig veel geld.

Het horloge werd begin deze maand gepresenteerd in Fiorano. Met een dikte van 1.75mm is dit het dunste horloge van Richard Mille tot nu toe. Het ding weegt slechts 30 gram. Exclusief is ‘ie wel, er worden er slechts 150 van gemaakt.

De RM UP-01 begon zijn leven als concept in 2020. Twee jaar later is het model rijp voor een marktlancering. Ja Charles, kijk nog maar even goed naar je pols of het horloge er nog zit. Deze wil je niet kwijtraken.