Kees van der Spek betrapt katalysator oplichtster

De Toyota Prius stond centraal, gisteravond bij Kees van der Spek op RTL5.

Ondergetekende kijkt niet vaak naar de lineaire televee, maar soms (heel soms) is er wat nuttigs op de beeldbuis te zien. Zoals gisteravond met het programma Oplichters Aangepakt van Kees van der Spek. Nu is Kees (wij mogen Kees zeggen denk ik) sowieso een toffe peer, want hij heeft in het verleden deelgenomen aan de Junkyardrace. Maar in het dagelijkse leven doet van der Spek ook hele andere nuttige dingen. Criminelen confronteren bijvoorbeeld.

In de aflevering van Oplichters Aangepakt van gisteravond stond een merkwaardig onderwerp op het programma. Zoals je wellicht weet hebben dieven het gemunt op de katalysator van hybride Toyota’s. In sommige gevallen klimmen ze ’s nachts onder je Prius, in dit geval was er wat anders aan de hand.

SnappCar

De deelapp SnappCar staat in dit verhaal centraal. Via deze app is het mogelijk om je eigen auto uit te lenen aan derden. Een jongedame in het verhaal van Kees maakte een keer of tien gebruik van deze app. In alle gevallen ging het om een hybride Toyota en in alle gevallen werden de auto’s teruggeven aan de eigenaar zonder katalysator.

Bij slechts één geval was de eigenaar zelf op de hoogte van de diefstal. In alle andere gevallen werden de slachtoffers verrast met het nieuws van van der Spek. Het repareren van de schade aan de auto kost zo’n 2.500 euro per geval bij de dealer.

De dame was niets meer dan een tussenpersoon. Ze haalde de auto op via SnappCar bij de eigenaar. Vervolgens reed ze naar een beunhaas die de katalysator onder de auto vandaan haalde. Daar kreeg ze een kleine vergoeding voor. Makkelijk geld verdienen, zo omschreef ze het tegenover Kees toen hij de dame had opgespoord en geconfronteerd had.

De aflevering gaan we verder niet spoilen. Want het is best interessant om de episode van Oplichters Aangepakt terug te koekeloeren. De aflevering van gisteravond is terug te kijken via RTL XL.