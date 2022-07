Max Verstappen neemt het op voor Vips na racistische uitlatingen

Max Verstappen is van mening dat Jüri Vips een tweede kans verdient.

Zero tolerance. Dat is het beleid van Red Bull Racing als het gaat om racisme en discriminatie. Daar moest Jüri Vips op de harde manier achterkomen. De coureur voor Red Bull Racing uit Estland werd de laan uitgestuurd na racistische uitlatingen. Een beetje overdreven, aldus de nuchtere Max Verstappen.

De wereldkampioen Formule 1 zegt dat Vips een tweede kans verdient, aldus FormulaRapide.net. Een derde kans zou wat te veel van het goede zijn, maar een tweede moet kunnen. Red Bull Racing denkt daar anders over. Het foutje van de Est heeft hem meteen zijn carrière binnen het team gekost.

Verder zegt Verstappen dat hij Jüri beter kent dan de gemiddelde persoon en dat de Est een aardige jongen is. Hij gelooft dat Vips snapt dat wat hij heeft gedaan echt verkeerd is. Al snel na het incident kwamen er excuses van de coureur, echter was dat niet voldoende om zijn hachje te redden.

In een andere tijd had Jüri ongetwijfeld een tweede kans gekregen. Echter in deze tijden waarop alles onder een vergrootglas ligt is de cancel-kaart al snel getrokken. Het lijkt soms wel of er niet meer individueel naar een zaak wordt gekeken, maar dat bedrijven of instanties meer aan hun reputatie denken.

Overigens was Red Bull Racing niet alleen in deze beslissing. Ook de Formule 2 deelde de mening van het topteam. De lieve woordjes van Max Verstappen zullen ongetwijfeld geen invloed hebben op de beslissing in de zaak Jüri Vips.