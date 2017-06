Leef als James Bond, in deze villa te Rotterdam

Tof detail: aan de buitenkant ziet niemand dat je een epische garage hebt.

Van die huizen waar je voorbij fietst en denkt: ach, een woning zoals velen. Tot de woning in de verkoop gaat en je dingen ziet die je eerst niet zijn opgevallen. Een luchtfoto van dit huis zit er dan ook tamelijk onschuldig uit. Gewoon een villa, gelegen aan de Bergse Voorplas, onder de rook van Rotterdam.

Het huis is echter ruimer dan je in eerste instantie zou denken en de grootste verrassing is de ruimte om auto’s te stallen. Het gaat hier om een ondergrondse garage waar zo’n drie a vier auto’s kunnen worden geparkeerd. Door middel van een autolift kom je terecht in de ruimte. De getoonde foto’s met een Aston Martin DB9 illustreren het ultieme James Bond-gevoel.

Er is wel iets opmerkelijks met deze woning. De garage is volgens de omschrijving slechts voor een gedeelte te koop, wellicht is de andere helft van de buren.

De helft van het gebruik van de garage is inbegrepen in de vraagprijs. De helft van de garage biedt plaats aan 3 à 4 stallingsplaatsen. Het is ook mogelijk om de helft van de garage niet te kopen, de vraagprijs voor het huis is dan € 2.500.000,- k.k.

Wil je wel gebruik maken van de stallingsplaatsen dan komt de prijs uit op 2.950.000 euro. De villa komt met vijf kamers en drie badkamers. De 2-onder-1-kapwoning stamt uit 1921.

Met dank aan @donvincenzo voor de tip!