Daar gaan we weer: EV’s worden duurder door lithiumtekort

En ze waren toch al zo lekker betaalbaar

Zijn we net zo lekker bezig met de energietransitie, krijgen we weer slecht nieuws. Als we precies op de huidige manier doorgaan en we dus sturen op meer en meer elektrisch rijden, dan loopt de hele toeleveringsketen in de soep. Tenminste, dat blijkt uit recent onderzoek van Wood Mackenzie.

Meer vraag dan aanbod

Dat heeft allemaal te maken het de steeds maar toenemende vraag naar lithium, een van de belangrijkste grondstoffen voor het fabriceren van accupakketten voor EV’s. Volgens onderzoeksleider Allan Pedersen van Wood Mackenzie zit het probleem erin dat de lithiummarkt veel eerder in de problemen komt dan men nu verwacht. “Onder ambitieuze klimaatscenario’s zien de tekorten al in 2028 ontstaan. De industrie moet daarom nu al ingrijpen, nu de overheden steeds harder sturen op Net Zero”, verklaart hij.

En ja, de elektrische auto is de grootste oorzaak van de problemen. Zo’n 72 tot 80 procent van alle lithium die geproduceerd wordt, gaat naar de bouw van elektrische vierwielers. In de toekomst komen daar ook steeds meer energie-opslagoplossingen bij, die ook nog een 7 tot 9 procent van de vraag op zich zullen nemen.

Dan gaan we toch gewoon meer recyclen

Dan zou je nu kunnen denken: maar er zullen steeds meer EV’s uit roulatie gaan waarvan de we de batterijen kunnen recyclen, helpt dat dan niet? Dat hebben de onderzoekers ook bekeken. Die kwamen helaas niet verder een verwachte groei van 16 procent per jaar tot 2040. Dat betekent dat er maximaal zo’n 2,7 ton lithium per jaar uit recycling kan komen. Op een totale vraag van meer dan 12 miljoen ton, is dat niet zo heel veel.

Kortom, er is werk aan de winkel. Niet voor jou, maar voor de industrie. Wood Mackenzie denkt dat er met een investering van iets meer dan 100 miljard aardig wat zoden aan de dijk gezet kunnen worden om tekorten te voorkomen. In het beste scenario wordt er bijna 280 miljard geïnvesteerd.

Vooralsnog heeft het er dus alle schijn van dat lithium over niet al te lange tijd weer duurder zal gaan worden. Die kosten berekenen fabrikanten altijd eenvoudig door in de prijs die de consument betaalt.

Maar de zoutbatterij dan?

Toch lijken de onderzoekers de ontwikkelingen op het gebied van accutechnologie niet meegenomen te hebben. Ondertussen zijn er al meerdere chemische batterijsamenstellingen mogelijk die minder afhankelijk zijn van lithium. Een daarvan is de zoutbatterij, die ook nog eens goedkoper en eenvoudiger te produceren is dan een equivalent die veel meer lithium nodig heeft.

Ook lijkt het erop dat dit soort samenstellingen in de nabije toekomst veel interessanter worden voor autofabrikanten. Dat komt met name door de lagere kosten en hogere veiligheid. Met andere woorden: misschien sturen we door de ontwikkeling van de zoutbatterij langzaam maar zeker steeds meer weg van lithium, waardoor de vraag niet groeit of zelfs afneemt. Helaas kunnen wij, net als Wood Mackenzie, de toekomst niet voorspellen.