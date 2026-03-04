Volkswagen-partner kopieert schaamteloos de Porsche Taycan

De AliExpress-versie van de Porsche Taycan is hier!

We zeiden het vorige maand al: de Chinezen zijn het kopiëren nog steeds niet verleerd. Xpeng kwam namelijk met een schaamteloze Range Rover-kloon. En nu hebben de Chinezen een Porsche Taycan door het kopieerapparaat gehaald.

Volkswagen-partner

De boosdoener is deze keer SAIC. Die kennen we vooral als het moedermerk van MG. Saillant detail: SAIC is ook een partner van Volkswagen. Deze bedrijven werken al sinds de jaren ’80 nauw samen. Dat maakt het extra brutaal dat ze nu een Porsche-design jatten.

De proporties van de SAIC Z7 – zoals deze auto heet – zijn net even anders, maar verder zijn de overeenkomsten met de Taycan niet te missen. De raampartij, de achterlichten, de vorm van de achterklep, de koelsleuf achter de voorwielen: het is allemaal één op één gekopieerd. Zelfs de karakteristieke Mission E-velgen zijn overgenomen.

Ook de Sport Turismo

Bij SAIC dachten ze: als we toch aan het kopiëren zijn, doen we ook meteen de Sport Turismo. Naast de sedan is er daarom de Z7T Wagon, wat op zijn beurt een kopie is van de Taycan Sport Turismo. Daarmee laten de Chinezen zien dat ze écht geen schaamte kennen.

Qua formaat is de SAIC Z7 ook vergelijkbaar met een Taycan. Als je de logo’s vervangt kun je waarschijnlijk mensen voor de gek houden. Autoblog-lezers natuurlijk niet, maar wel mensen met een oppervlakkige autokennis. Het is eigenlijk vooral de Lidar-sensor op het dak die verraadt dat het om een Chinese kloon gaat.

Over de techniek is verder nog weinig bekend, want de auto is nog niet volledig onthuld. SAIC deelt voor nu alleen wat plaatjes. Maar die geven alvast genoeg voer voor discussie.