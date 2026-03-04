Scoor voordelig (?) een V8 Vantage bij Domeinen

Eentje met weinig kilometers zelfs, al zijn daar wat kanttekeningen bij te plaatsen.

Een Aston Martin V8 Vantage is een auto die waarschijnlijk bij menig Autoblog-lezer nog op het verlanglijstje staat. Wij hebben er eentje gevonden die je potentieel voor weinig op de kop kunt tikken. Domeinen heeft namelijk een exemplaar in de aanbieding.

Handbak

Het bouwjaar wordt nergens vermeld, maar het betreft een 4,3 liter, wat betekent dat het om een vroeg exemplaar gaat. In 2008 kreeg de V8 Vantage namelijk de 4,7 liter V8. Deze 4,3 liter heeft 385 pk. Dat is voor een V8 niet heel indrukwekkend, maar het geluid maakt heel veel goed.

Dit exemplaar heeft ook de juiste transmissie: de handbak. Dit zeggen we niet eens uit puristisch oogpunt, maar de gerobotiseerde handbak van de V8 Vantage is gewoon zwaar gedateerd. Dan ben je beter af met een handbak.

Lage kilometerstand

Wat opvalt aan deze auto is de kilometerstand: er staat volgens de beschrijving slechts 24.632 kilometer op de teller. Of dat klopt? Wie zal het zeggen? De stoelen ogen nog redelijk fris, maar dat kan niet gezegd worden van de schakelpook.

Belangrijker nog: het lijkt erop dat deze Vantage is gebruikt als tracktool. Het sleepoog op de neus en de sluitingen van de motorkap zitten er waarschijnlijk niet voor de sier. De banden zouden ook nog een indicatie kunnen zien, maar die kunnen we helaas niet goed zien. Als deze auto inderdaad op het circuit is gebruikt gaat het niet zo hard met de tellerstand, maar kilometers op het circuit tellen natuurlijk een stuk zwaarder.

Meerdere circuitauto’s

Er staan op dit moment overigens meerdere circuitauto’s bij Domeinen, inclusief een klassieke 911 en diverse Cliootjes. Het zou dus best kunnen dat de FIOD ergens een inval heeft gedaan bij een raceliefhebber.

Het voordeel is dat deze V8 Vantage waarschijnlijk niet de hoofdprijs hoeft te kosten. Dus we zouden zeggen: sla je slag! Een bod uitbrengen kan via Onlineveilingmeester.nl.