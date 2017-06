Een Ferrari 488 jatten doe je niet zo

Sommige criminelen hebben het verstand van een ezel.

We gaan hier niet omschrijven hoe je een misdaad moet uitvoeren, maar deze autodiefstal is in elk geval een bewijs hoe je het absoluut niet moet doen.

Een 36-jarige man trok de aandacht van de politie met een rode Ferrari 488 GTB (rijtest) in San Rafael, Californië. De Ferrari-rijder vroeg omstanders om geld, zodat hij de tank van de 488 weer kon vullen. Agenten namen poolshoogte en de man verklaarde tegenover de agenten dat ‘zijn Ferrari’ bij de lokale Ferrari-dealer zou hebben gestaan voor onderhoud en dat hij de bolide recent zou hebben opgepikt.

Daarop zei de man dat de agenten in zijn rugzak konden kijken voor de papieren. De autodief hoopte dat de politie dit niet écht ging doen, maar dat gebeurde dus wel. In de rugzak troffen de agenten geen papieren aan. Wel de sleutels van een andere Ferrari.

De agenten vonden het zaakje stinken en namen contact op met de dealer. De dealer verklaarde dat er onlangs een rode 488 GTB was gestolen. De omschrijving van de auto kwam overeen met de Ferrari van de man. Daarop werd de man gearresteerd op verdenking van diefstal en kon mee naar het bureau. (via CBS)

Foto via @florisvanlookeren op Autojunk.