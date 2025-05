Koop een 205 GTi voor weinig bij de Belgische overheid!

Dit is je kans om goedkoop een 205 GTi op de kop te tikken.

De Peugeot 205 GTi is hét bewijs dat je geen dure auto met heel veel vermogen nodig hebt om lol te hebben. Met een simpele, goedkope auto als de 205 GTi heb je minstens zoveel pret. Er is alleen één nadeeltje: de 205 GTi is al lang niet meer goedkoop. Op Marktplaats lopen de prijzen uiteen van 20 tot 40 mille.

Toch heb je nu de kans om voor weinig een 205 GTi op de kop te tikken. Daarvoor moet je bij onze zuiderburen zijn. De Belgische overheid veilt weer een zwik auto’s, waaronder een aantal leuke liefhebbersauto’s, inclusief een 205 GTi.

De auto ziet er behoorlijk verwaarloosd uit, al kan een goede wasbeurt een hoop schelen. Het interieur heeft sowieso aandacht nodig, want de bekleding zit helemaal onder de schimmel. Het is niet zo erg als de 3 Serie die we laatst zagen bij de Fin Shop, maar fris kunnen we het interieur niet noemen.

De auto dateert uit 1986, wat betekent dat het zowel een 1.6 als een 1.9 kan zijn. De stoffen bekleding en de velgen vertellen ons dat het om een 1.6 gaat. Deze produceert 105 pk, wat bij de latere 1.9 opliep tot 128 pk.

Op dit moment heb je echter helemaal geen vermogen. In de beschrijving staat namelijk dat de motor start, maar niet draait en na een paar seconden verzuipt. Op technisch vlak heeft deze auto – niet geheel verrassend – dus ook nog wat liefde nodig.

Het voordeel is in ieder geval dat je niet de hoofdprijs hoeft te betalen voor deze 205 GTi. Er zijn al 57 biedingen, maar het hoogste bod is nog steeds maar €2.500. Als je ook nog een bod wil doen moet je snel zijn, want de veiling loopt vannacht om 01.00 af. Bieden kan via de Fin Shop. Als een 205 GTi niks voor jou is heb je de keuze uit nog meer leuk spul, zoals de Alfa die je op de foto’s ziet, een Corvette C3 en een Maserati Quattroporte.