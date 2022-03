Leeuw van Jan Lammers schittert op Techno Classica

En de Leeuw van Jan Lammers schittert daar niet alleen, hij is nog eens te koop ook!

Het is een iconische livery in de Formule 1: de vlammende geel-oranje leeuw op de donkerblauwe Shadow-Cosworth DN9-2B waarmee Jan Lammers in 1979 het wereldkampioenschap reed. Op de Techno Classica, Europa’s grootste klassiekerbeurs in het Duitse Essen, is de ex-Jan Lammers te bewonderen en hij is te koop.

De Shadow-Cosworth DN9-2B was niet de beste auto van het veld, maar Jan deed er alles aan om er zo goed mogelijk mee te presteren. Het grootste succes was een 14e startplaats voor de race in Long Beach.

Op het stratencircuit in de Amerikaanse badplaats voelde Jan zich goed in de auto en haalde er het maximale uit in de kwalificatie. In de race kreeg dat succes helaas geen vervolg, want al in de eerste bocht werd Jan eruit gekegeld door een zich verremmende Patrick Tambay.

Zelf binnengehaald

De livery met de leeuw is ontworpen door de Britse kunstenaar Alan Aldridge, die ook albumcovers maakte voor onder andere The Beatles en The Who. De leeuw is het logo van Samson Shag en dit tabaksmerk was door Jan zelf als sponsor binnengehaald bij het team, vertelt hij in zijn biografie Jan Lammers, de biografie van een leven met 300 km/u.

Schrijver Mark Koense zette niet voor niets juist deze Shadow prominent op de kaft van zijn boek over Lammers. Directeur Herman Voogd van Niemeyer Tabak, de fabrikant van Samson, had een slipcursus gevolgd bij Slotemaker’s slipschool en toen had Jan hem de hele dag aan zijn hoofd gezeurd of hij de jonge coureur niet wilde sponsoren. Daarop had Voogd gezegd: dat doe ik als je in de Formule 1 komt. En zo geschiedde.

Chronisch geldgebrek

Het sponsorgeld van Samson was hard nodig bij het Shadow-team dat aan chronisch geldgebrek leed. Maar dat geld gaf Jan niet meteen een voorkeurspositie binnen het team. Want teamgenoot Elio de Angelis liet zich op allerlei manieren gelden.

Zo kon het gebeuren dat die nogal eens beter materiaal kreeg. Zoals bijvoorbeeld halverwege het seizoen 1979, toen er maar één exemplaar van de nieuwe achterwielophanging beschikbaar was. Dat ging onder Elio’s auto.

Regelmatig wisten de Shadow-coureurs zich niet te kwalificeren voor een race. Dat kwam niet in de laatste plaats omdat Goodyear de achterhoedeteams geen speciale kwalificatiebanden gaf, die de toppers wel kregen. Dat maakte het bijzonder lastig om je in de kijker te rijden.

Te koop

De Shadow ex-Jan Lammers met chassisnummer DN9-2B en zijn 3-liter Ford-Cosworth V8 met nummer DFY 1125 is na actieve dienstin handen geweest van diverse verzamelaars. In 1996 is hij grondig gerestaureerd en vanaf 2000 heeft hij meegedaan aan historische F1-races. In 2003 is hij nogmaals flink onder handen genomen, toen door de bekende Britse firma Hall & Hall.

Zeer recent nog is de auto geveild tijdens Les Grandes Marcques du Monde à Paris by Bonhams op 3 februari dit jaar; daar ging hij onder de hamer voor 253.000 euro. En nu is de Shadow DN9-2B alweer te koop, bij Chrome Cars in Duitsland.

Dat bedrijf zet onder meer de al even iconische John Player Special Lotussen in voor klanten bij historische races. Dus Frits van Eerd – als je dit leest – bel ze even. Want deze auto mag niet ontbreken in je fraaie collectie Formule 1-wagens. Het is een waar icoon in de Nederlandse autosportgeschiedenis.

Op de Techno Classica de Shadow-Cosworth DN9-2B nog tot en met zondag 27 maart te zien. Na twee jaar door corona noodgedwongen overgeslagen te hebben, opende de klassiekerbeurs woensdag weer zijn deuren.

Dit bericht is geschreven door Robert van den Oever en Maarten van der Pas