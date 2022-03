Na België kun je straks ook weer goedkoop tanken in Duitsland

Goedkoop tanken zeg ik? Ik bedoel eigenlijk; na België kost het tanken in Duitsland straks ook een klein beetje minder geld.

De oorlog in Oekraïne is vandaag op de dag af 4 weken oud. In die tijd zijn er duizenden slachtoffers gevallen, burgers en militairen, Oekraïners en Russen. Hele steden zijn verwoest, gezinnen verscheurd en 3,5 miljoen vluchtelingen hebben hun land verlaten.

Bovendien is de economische schade aanzienlijk. Niet alleen in Rusland, dat een paria is geworden op het wereldtoneel en zucht onder de strengste sancties ooit, maar ook in de rest van de wereld. Wij merken het hier vooral aan de torenhoge prijzen voor gas en brandstof. En zonnebloemolie natuurlijk, da’s ook nauwelijks meer te krijgen.

Steeds meer landen maken tanken ‘goedkoop’

Aan de pomp staat het huilen menig autobezitter nader dan het lachen. En wat wil je ook met prijzen die oplopen tot meer dan 2,50 euro per liter. Dat betekent dus een rekening van meer dan 100 euro als je je Twingo uit 1994 volgooit met vloeibaar goud. Bizar.

Maar gelukkig is daar de overheid met een lekkere sigaar uit eigen doos. De accijnzen gaan in veel landen namelijk wat naar beneden, zodat de automobilist iets goedkoper kan tanken. In Nederland gaat er op 1 april 17 cent van een liter af, een halve cent minder dan in België, dat dus 17.5 cent accijns in mindering bracht.

En binnenkort is ook Duitsland aan de beurt!

Duitsland haalt 30 cent van een liter benzine af

Zoals we de Duitsers inmiddels een beetje kennen, pakken ze ook de accijnsverlaging ‘gründlich’ aan. Althans, een heel stuk gründlicher dan in Nederland. Bij de Oosterburen wordt de benzine namelijk 30 cent per liter goedkoper. En aangezien een liter peut daar nu 2,08 euro kost, hou je nog 1,78 per liter over. Nog steeds niet goedkoop, maar wel een stuk beter dan bij ons.

Diesel wordt 14 cent per liter goedkoper en is straks dus echt alleen nog door de superrijken te betalen. Een liter satanssap kost nu namelijk 2,17 euro en blijft dus ook na de prijsverlaging ruim boven de 2 euro per liter.

Wanneer de prijsdaling in Duitsland ingaat, is nog niet bekend. Maar we hopen schnell!