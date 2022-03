Tientallen Groningers raakten onterecht hun rijbewijs kwijt

Maar het was niet de fout van de politie dat die Groningers onterecht hun rijbewijs kwijtraakten. Althans, volgens de politie dan.

Het was flink scoren voor de Groningse politie tussen oktober en februari. Bij meerdere controles op de ringweg rond de provinciehoofdstad raakten maar liefst 92 mensen hun rijbewijs kwijt. Ze zouden allemaal meer dan 50 kilometer per uur te hard hebben gereden, in veel gevallen ook bij wegwerkzaamheden.

De overtreders kregen niet alleen een boete en raakten in sommige gevallen hun rijbewijs kwijt, maar ze werden ook aan de digitale schandpaal genageld. De politie Noord Nederland plaatste namelijk steevast foto’s van de overtreders op sociale media. Op zich allemaal prima, maar dan moet die aanpak wel terecht zijn.

En dat was het in veel gevallen niet.

Politie controleerde op verkeerde plekken

Maar wat blijkt, in meer dan de helft van de gevallen bleek dat de Groningers onterecht hun rijbewijs kwijt waren geraak, schrijft RTV Noord. De politie voerde namelijk lasercontroles uit op plekken waar dit helemaal niet is toegestaan. Ze stonden namelijk te dicht bij een snelheidsbord en dat is tegen de regels.

Volgens de richtlijnen mag je pas minimaal 190 meter na het bord op snelheid controleren en dat werd in veel gevallen dus niet gedaan. Sterker, 1 automobilist werd al gemeten vóór het bord, maar raakte toch zijn rijbewijs kwijt. Allemaal onterecht dus.

Het was niet de fout van de politie. Aldus de politie

Dat de Groningers hun rijbewijs onterecht kwijtraakten is al erg genoeg, maar het is ook erg dat de politie niet toegeeft dat ze zelf fouten hebben gemaakt. Het lag volgens hen namelijk aan de automatische systemen. Er zou per ongeluk een verkeerde GPS-locatie zijn gebruikt, waardoor de precieze locatie van de controles niet meer is te achterhalen.

Lachwekkend, volgens de advocaat van een van de gedupeerden. Die noemt het laf van de politie dat die hun fouten niet gewoon durft toe te geven. Sterker, het was niet eens de politie die erkende dat er fouten waren gemaakt en dat de rijbewijzen terug gegeven moesten worden, maar het OM.

Maar goed, hieruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om heel goed je boete te bestuderen als je er eentje hebt gekregen. Het blijkt namelijk dat de politie best wel eens fouten maakt tijdens de controles.

Al zullen ze dat zelf natuurlijk nooit toegeven.