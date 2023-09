Legendarische coureur verkoopt zijn McLaren 675LT Spider

Een icoon in zijn motorsporttak wil van zijn McLaren 675LT Spider af.

Toen McLaren in 2011 de 12C uitbracht, was het een frisse wind in de supercarwereld. Anno 2015 was er nog geen sprake van zo’n gigantisch aanbod modellen als nu. De MP4-12C werd lichtelijk gefacelift en heette nu 650S vanwege 650 pk, wat een fijnere naam is dan MP vier streepje twaalf C. Bovendien kwam er een circuitversie van de 650S met meer pk en minder gewicht, die de toch wel legendarische Long Tail naam kreeg als 675LT.

McLaren 675LT

McLaren bouwde slechts 500 exemplaren van deze 675 pk sterke circuitversie en ook nog eens 500 Spiders. Je kon echt diep in de optielijst duiken met de LT, waardoor veel van de exemplaren uniek zijn. Die vandaag is qua spec niet perse uniek, qua vorige eigenaar wel.

“Tony Hawk-je”

Nee, het is niet Tony Hawk, maar die moeten we even gebruiken om het volgende stukje uit te leggen. Hawk staat bekend als skateboarder en de naamgever van het goede oude videospel Tony Hawk’s Pro Skater, maar Hawk kon nog prima over straat. Iedereen kent zijn naam, maar hoe hij eruit ziet? Door recente media-optredens is het veranderd, maar de meeste mensen konden Tony Hawk tegen het lijf lopen en ze zouden niet weten dat een legende in zijn sporttak voor hun staat. Datzelfde heeft ondergetekende met de ex-coureur van wie deze 675LT is geweest.

Sébastien Loeb

Misschien dat het aan mij ligt, maar dit is voor het eerst dat ik weet hoe rallylegende Sébastien Loeb eruit ziet. Hij is degene die de McLaren 675LT verkoopt. En ook al is dit misschien voor jou ook voor het eerst een gezicht bij de naam, de naam ken je waarschijnlijk wel. Loeb is in de moderne rallysport de grootste naam met een recordbrekende negen wereldtitels voor Citroën WRC. Hij verdient dan ook zeker een plekje in de rally hall of fame. Er is zelfs een Citroën C4 naar hem vernoemd, dan zit je gebakken.

675LT van Loeb te koop

Zonder dollen, wellicht is zo’n McLaren 675LT Spider niet perse waar je een rallyrijder als Sébastien Loeb mee associeert. Maar Loeb heeft veel meer motorsportervaring op zijn naam staan, waaronder een deelname aan de 24 uur van Le Mans, WTCC en DTM. Genoeg krachtige bolides onder de bips gehad dus om ook voor de privécollectie een heftige straatauto te temmen. Dat werd in 2019 deze McLaren 675LT Spider en hij is dus niet de eerste eigenaar.

Specificatie

Die eerste eigenaar heeft flink zijn best gedaan op deze McLaren 675LT Spider. Al is de auto wel wat schizofreen samengesteld. Enerzijds heb je wat opties die de prestaties beter maken, zoals vele koolstofvezelpakketten en carbonkeramische remmen, naast de titanium uitlaat en gesmede lichtgewicht circuitvelgen. Anderzijds is er wat comfort toegevoegd aan de LongTail. Een liftsysteem op de vooras, cruise control en soft close-deuren bijvoorbeeld.

Chicane Grey

Dat alles is samengesteld in een eigenlijk veel te saaie kleur. Chicane Grey is een bijzondere kleur (helemaal in levende lijve), maar het is wel een soort vuilniszakkleur. Er is gepoogd om er wat accent aan toe te voegen met veel oranje. Oranje remklauwen, oranje stiksels, oranje bekleding in de stoelen: op zich een mooi contrast. Maar de LT heeft bewezen dat felle kleuren hem goed staan en oranje als carrosseriekleur kan het ding prima hebben.

Kopen

Sébastien Loeb doet zijn McLaren 675LT Spider na vier jaar ervan genoten te hebben van de hand. Er is in zes jaar tijd 8.840 kilometer op de klok gezet. Dat in combinatie met de limitering van 500 stuks kan nog wel eens wat geld opleveren. RM Sotheby’s, die de auto verkoopt op hun St. Moritz veiling, verwacht er tussen de 260.000 CHF (271.909 euro) en 320.000 CHF (334.658 euro) voor te vangen.