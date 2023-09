Autoblog Spot van de Week: Bugatti Chiron

Deze Bugatti Chiron is gespot in zijn natuurlijke habitat: het tankstation.

Sinds de heer Perridon is uitgeweken naar Dubai is de kans om een Bugatti tegen te komen in Nederland flink geslonken. Niet alleen omdat hij er zoveel had, maar ook omdat hij ze nog regelmatig gebruikte.

Gelukkig staat er sinds vorig jaar weer een Bugatti op Nederlands kenteken die ook goed gebruikt wordt. Deze (mat)zwarte Chiron is namelijk al in alle uithoeken van Nederland gespot. Kennelijk wordt deze auto dus goed gebruikt. @jpvdb wist de hypercar deze keer bij een tankstation in het Utrechtse Leersum te spotten.

Leersum is misschien niet de plek waar je een Chiron verwacht, maar een tankstation is dan weer wel een hele logische locatie. Zoals de spotter al aangeeft: de Chiron lust wel een druppie. In de WLTP-cyclus verbruikt deze Bugatti 22,5 liter per 100 km, oftewel: je rijdt 1 op 4,4. Als het meezit. De Chiron heeft weliswaar een tankinhoud van 100 liter, maar alsnog zul je vrij vaak bij de pomp staan.

Zwart is niet de meest spannende kleur voor een Chiron, maar deze uitvoering is minder saai dan je misschien denkt. Het valt op deze foto’s niet zo op, maar deze auto is voorzien van diverse oranje accenten om de boel op te vrolijken. De onderkant van de spoiler en de afdekking van de motor zijn bijvoorbeeld oranje en ook het interieur heeft een Nederlands tintje.

In totaal staan er op dit moment zeven Chiron’s op Nederlands kenteken. In totaal hebben er tien Chiron’s op Nederlands kenteken gestaan, maar drie daarvan zijn inmiddels weer geëxporteerd.

Een auto waarvan er maar zeven op Nederlands kenteken staan is natuurlijk bijzonder genoeg voor de Spot van de Week. Spotter @jpvdb krijgt daarom een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd en zijn spot zal een week lang uitgelicht worden op de frontpage.

Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!