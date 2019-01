Deze rallylegendes staan nu ook in de FIA Hall of Fame

Kijk, en nu de rest nog.

In zijn 115-jarig bestaan heeft de Fédération Internationale de l’Automobile, beter bekend als de FIA, als overkoepelende organisatie van honderden auto- en motorsportklassen talloze wedstrijden en kampioenschappen georganiseerd. Voldoende tijd voor sommige coureurs om gigantisch uit te blinken, dus. De internationale federatie vereeuwigde tot op heden echter enkel de absolute helden uit de Formule 1. Deze week heeft de FIA een nieuwe Hall of Fame in het leven geroepen, speciaal voor het Wereldkampioenschap Rally.

Met de officiële aankondiging dat de Hall of Fame voortaan ook rallcoureurs toe zal laten, heeft de FIA direct een grote schare rijders opgenomen in de lijst. Oud-teambaas van Ferrari en huidig voorzitter van de federatie, Jean Todt, heeft namelijk zeventien coureurs tot de lijst toegelaten.

Het overgrote deel van de zeventien coureurs die in de Hall of Fame zijn opgenomen hebben één titel behaald. De allereerste officiële kampioen van het WRC, Björn Waldegård, won de titel in 1979. Ari Vatanen (1981), Hannu Mikkola (1983), Stiq Blomqvist (1984) en de zelfs achter het stuur doorpoffende Timo Salonen (1985) wonnen hun titels ieder tijdens het magnifieke doch levensgevaarlijke Group B-tijdperk. Didier Auriol (1994), Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) een Petter Solberg (2003) kwam eveneens niet verder dan een titel, al hadden zij wel degelijk meer verdiend.

De legendarische Walther Röhrl (1980, 1982), Miki Biasion (1988, 1989), Carlos Sainz Sr. (1990, 1992) en de Finse Marcus Grönholm (2000, 2002) kwamen ieder tot twee titels. Daarmee geeft Grönholm het kille noorden een goede voorzet, want de beide coureurs (Juha Kankkunen en Tommi Mäkinen) met vier titels achter hun naam komen eveneens uit het land van de ‘Thousand Lakes Rally‘. De absolute rallykoningen – hint voor toekomstige ouders – komen echter uit Frankrijk en heten beide Sébastien. Sinds 2004 wordt het WRC gedomineerd door de gelijknamige stokbroodvreters. Ogier is sinds 2013 heer een meester op het wereldtoneel en heeft zijn zes titels behaald met Volkswagen en Ford. Loeb, die sindskort weer met Hyundai meedoet aan het WRC, won ieder van zijn negen kampioenschappen met Citroën. De inmiddels 44-jarige Fransoos kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens de Rallye Monte Carlo, die gewonnen werd door Ogier.

Met de introductie van de rallykampioenen staan er liefst 50 coureurs in de Hall of Fame van de FIA.