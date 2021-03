Legendarische F1 commentator Murray Walker overleden - Autoblog.nl

De meest legendarische F1-commentator Murray Walker is helaas overleden.

De Formule 1 is een vrij klein een vrij oud wereldje. Eentje waarbij traditie, welvaart en intriges soms boven de sport uitstijgen. Sommige namen zijn onlosmakelijk verbonden met de sport. Sir Frank Williams, Bernie Ecclestone, Charlie Whiting en ga zo maar door. Murray Walker hoort in dat lijstje thuis. Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat de legendarische F1 commentator Murray Walker is overleden.

Het racebloed zat er al snel in bij de jonge Murray, zijn vader was een niet onverdienstelijke coureur voor Norton. Na zijn dienstjaren ging Murray Walker hetzelfde doen. Ondanks dat hij tegen enkele grote namen heeft geracet (John Surtees), ging het hem niet al te best af. In motorfiets ‘Trial’ (waar behendigheid belangrijker is dan snelheid), maakte hij meer indruk en had Walker meer succes.

Murray Walker wist echter dat hier geen boterham mee te verdienen was. Hij volgde opleidingen en ging werken voor onder andere Dunlop op de commerciële afdeling. Met succes, zijn aanstekelijke enthousiasme en fraai gebruik van woorden leverden hem een goede baan op bij Masius, een groot advertentiebureau in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat hij prima zich met dit werk kon bezighouden, bleef de motorsport trekken.

Samen met zijn vader voorzag hij het commentaar van motorraces vanaf 1949 totdat zijn vader stierf in 1962. Murray Walker ging toen alleen verder. In de jaren ’70 deed hij af en toe ook Formule 1-races. Dat deed hij dermate goed dat hij sinds 1978 de vaste F1-commentator was van de BBC. Bijzonder was de periode vanaf 1980, waar hij samen met oud F1-wereldkampioen James Hunt de F1 van commentaar voorzag. Aanvankelijk begon het wat stroef, maar de twee compleet verschillende personen werden dikke vrienden en voorzagen de F1 van briljant commentaar van 1980 tot 1993, toen James Hunt kwam te overlijden.

Hunt werd vervangen door David Palmer (vader van Joylon) en enkele jaren later werd Palmer op zijn beurt vervangen door Martin Brundle. Dat duo bleef tot 2001 de sport van commentaar voorzien. Wat vaak vergeten wordt, Murray Walker werkte tot zijn 59e ook gewoon bij het advertentie-bureau. De GP van de Verenigde Staten in 2001 was zijn laatste race, maar hij bleef in de jaren erna onlosmakelijk verbonden met de sport.

Met het overlijden Murray Walker is er een enorme legende heengegaan. Het vak van commentator wordt nog weleens onderschat, maar in dit geval helemaal. Walker was een enorme autosportman die altijd overliep van enthousiasme. Zijn hoge stem klonk altijd opgewonden. Zeker met de nuchtere James Hunt leverde dat schitterende televisie op. Murray Walker was de persoon die de Formule 1 in de woonkamers bracht, wereldwijd. Hij kon in klare taal de techniek uitleggen met, wederom, een aanstekelijk enthousiasme. Murray Walker is op 13 maart overleden. Hij werd 97 jaar oud.

We are immensely sad to hear that Murray Walker has passed away



His passion and love of the sport inspired millions of fans around the world



He will forever be a part of our history, and will be dearly missed pic.twitter.com/cMwLjjqxAj — Formula 1 (@F1) March 13, 2021

Uiteraard kunnen we Murray Walker niet bespreken, zonder enkele quotes te benoemen.

Nigel Mansell is the last person in the race apart from the five in front of him” Murray Walker, F1-legende.

There are seven winners of the Monaco Grand Prix on the starting line today, and four of them are Michael Schumacher.” Murray Walker, F1-legende.

Andrea De Cesaris, the man who has won more Grands Prix than anybody else in the history of Grand Prix racing without actually winning one of them.” Murray Walker, F1-legende.

And the first three cars are all Escorts, which isn’t surprising as this is an all Escort race.” Murray Walker, F1-legende.

We now have exactly the same situation as we had at the start of the race, only exactly the opposite.” Murray Walker, F1-legende.

This Would have been Senna’s third win in a row if he’d won the two before Murray Walker, F1-legende.

The lead car is unique, except for the one behind it, which is identical. Murray Walker, F1-legende.