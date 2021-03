De 6 meest iconische Amerikaanse auto's uit films en series - Autoblog.nl

Wij Europeanen houden vooral van Europese auto’s, maar dankzij films en series hebben diverse Amerikaanse auto’s ook hier een iconische status gekregen.

In deze tijden van product placement vraag je je soms af of je naar een film zit te kijken of naar een autocommercial. De auto’s zijn vaak net iets te mooi en te lang in beeld en het zijn iets teveel auto’s van hetzelfde merk. De meest memorabele auto’s uit films en series zijn doorgaans die auto’s die helemaal niet als product placement bedoeld zijn en op een natuurlijk manier naar voren komen.

Over alle iconische auto’s die bioscoop- en tv-schermen gesierd hebben kun je een boek vol schrijven. Dat gaan we niet doen, maar we gaan wel een aantal auto’s langs die dankzij een film of serie zelfs bij de grootste autoleek bekend zijn geworden. Daarbij beperken we ons deze keer tot Amerikanen. Het zijn nu eenmaal vaak Amerikaanse producties met Amerikaanse auto’s. Dat betekent echter niet dat deze auto’s in Europa geen legendarische status kunnen verwerven. We gaan zeven (of eigenlijk zes) memorabele auto’s langs. Op willekeurige volgorde, want uiteindelijk is het persoonlijk welke auto nu echt het meest memorabel is. Dat ligt er maar net aan welke films of series je als kind voorgeschoteld kreeg.

Dodge Charger – The Dukes of Hazzard

Een van de auto’s die in het collectieve geheugen gegrift staat is de oranje Dodge Charger, met het nummer ’01’ op de zijkant. Beter bekend als General Lee. Op het dak stond een vlag, maar het onderaanzicht van de auto is bijna nog bekender dan het bovenaanzicht. Hoewel The Dukes of Hazzard natuurlijk heeft bijgedragen aan het imago van de Charger, moet het toch een beetje pijn doen bij Dodge-liefhebbers dat er niet bijzonder zachtzinnig werd omgesprongen met de auto’s. Naar verluidt zijn er tijdens de zes jaar dat de serie liep meer dan 300 exemplaren afgeschreven. Nu was het geen zeldzame of dure auto, maar dat is toch wel erg gortig.

Pontiac Firebird Trans Am – Knight Rider

Credit: Noortje Blokland

De Pontiac Trans Am uit Knight Rider had niet alleen een belangrijke rol in de serie, de auto had zelfs tekst. Dat laatste – en de indrukwekkende optielijst waarover de auto beschikte – maakt dit tot een van de meest memorabele optredens van een auto in een serie. Uiteraard droeg het sinistere exterieur van de Pontiac en het (toen) futuristische interieur daar ook aan bij. Jaren ’80-nostalgie ten top. De auto’s die voor de opnames werden gebruikt zijn beschikbaar gesteld door Pontiac. Met de Return of Investment zal het wel goed gezeten hebben.

Ford Mustang GT – Bullitt

De eerste generatie Ford Mustang heeft absoluut geen films of series nodig om een icoon te zijn. Dat betekent niet dat de Mustang geen iconische optredens heeft. In de film Bullitt is een groene Mustang GT de ster van de legendarische achtervolgingscéne. We kunnen wel stellen: de achtervolgingscène der achtervolgingscènes. Steve McQueen deed het wildere gooi- en smijtwerk niet zelf, ondanks het feit dat hij een fervent race- en autoliefhebber was. Dat zal er vast mee te maken hebben gehad dat de studio hem heel wilde houden. Steve McQueen welteverstaan.

De iconische status van de Mustang uit Bullit werd wel duidelijk toen de originele auto vorig jaar geveild werd. De ‘Stang bracht omgerekend €2,8 miljoen op en dat maakt het de op één na duurste Mustang ooit.

DeLorean DMC-12 – Back to the Future

Als er een futuristische auto nodig is voor een science fictionfilm wordt er soms speciaal een auto ontworpen. Dat was in het geval van Back to the Future niet nodig. DeLorean had namelijk al een auto die de perfecte looks had: de DMC-12 in al zijn roestvrijstalen glorie. Het design van Giorgetto Giugaro was ijzersterk – om even in metaaltermen te blijven – en oogt vandaag de dag nog steeds futuristisch. Voor de opnames werden drie verschillende DeLorean’s gebruikt. Deze waren uiteraard uitgerust met een flux capacitor en alles wat erbij hoort, maar motor bleef ongewijzigd. Geen engine swap naar een V8 dus. In de film klinkt het wel zo, want voor de geluidseffecten werd de V8-sound van een Porsche 928 gebruikt.

Cadillac Miller-Meteor Futura

Iconische filmauto’s hoeven niet perse sportwagens te zijn. Ook praktische auto’s maken kans op eeuwige roem. Kijk maar naar de Ecto-1 uit Ghostbusters. Als Ghostbuster moet je nu eenmaal de benodigde apparatuur kwijtkunnen en dan ga je het met een muscle car niet redden. De basis voor de Ectomobile werd gevormd door een omgebouwde Cadillac uit 1959. Daarvoor was het bedrijf Miller-Meteor verantwoordelijk, die zich specialiseerden in ambulances en lijkenwagens. De bedoeling was om de auto oorspronkelijk gitzwart (of KITT-zwart, zo je wilt) te maken. Dat was alleen niet zo praktisch bij nachtelijke scènes. Daarom werd de auto dus wit. Past eigenlijk ook veel beter bij het geestenthema.

GMC Vandura – The A-team

Het A-Teambusje is geen auto, maar aangezien we voorlopig waarschijnlijk geen lijstje gaan wijden aan iconische busjes uit films en series zullen we deze maar gewoon meenemen bij de auto’s. Een cultstatus heeft ‘ie in ieder geval. Het busje in kwestie is een Vandura, de GMC-versie van de Chevrolet Van. Er is niet al te veel verbouwd aan de Vandura: de kleurstelling in combinatie met de spoiler en de velgen waren genoeg om het busje iconisch te maken.

Bonus: Ferrari 365 Daytona Spyder – Miami Vice

Wie Miami Vice zegt, zegt Ferrari Testarossa. Of Ferrari Daytona. Beide auto’s lijken niet erg relevant voor dit lijstje, want ze zijn niet Amerikaans. Schijn bedriegt echter, want de Daytona Spyder was eigenlijk een Corvette C3 met een bodykit. In Maranello waren ze daar natuurlijk niet van gediend en Ferrari spande een rechtszaak aan. Dat was dus het einde van de nep-Daytona’s. Wat dan wel weer aardig was van Ferrari: ze stelden twee zwarte Testarossa’s gratis en voor niks ter beschikking. Dat de auto’s uiteindelijk wit werden had dezelfde reden als de kleurswijziging van de Ecto-1.

Natuurlijk is dit geen complete lijst, dus als er nog auto’s zijn die absoluut niet onvermeld mogen blijven: vermeld ze vooral in de reacties! Voor degenen die zelf automobiel jeugdsentiment willen herbeleven: er staat momenteel zowel een DeLorean DM-12 als een KITT-replica op de site van The Collectables.