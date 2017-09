Lekkage: de Mercedes Project One

De straatlegale F1-racer druppelt het web op.

Eindelijk zien we ‘m dan in volle glorie: de Mercedes Project One. Deze auto is voorzien van de aandrijflijn uit de Formule 1-racer waarmee Hamilton en Rosberg in 2015 rondreden. Reken op ongeveer 1.000 pk uit een geblazen 1.6 liter V6 met allerhande hybride spulletjes.

Dit ding moet The Holy Trinity (LaFerrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder) qua prestaties ver achter zich laten. De grootste concurrent van de Project One wordt de Aston Martin Valkyrie, wat eveneens een compromisloze straatracer met veel pk’s en een laag gewicht wordt. Meer info over de Mercedes volgt vanavond bij de officiële onthulling!

UPDATE 1: extra plaatjes via @kang_renqiu, de bovenste twee foto’s zijn via dphotographymc.

UPDATE 2: de Project One gaat in zes tellen van 0-200 km/u en heeft een topsnelheid van boven de 350 km/u. Alle 275 exemplaren zijn verkocht en er komt in elk geval één auto naar NL. Misschien worden het er meer… Check hieronder nog een paar extra foto’s!

UPDATE 3: Hij is officieel, alle info vind je HIERRR!