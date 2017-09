Officieel: de Porsche 911 GT3 met Touring Package

Alles wat je moet weten over misschien wel de leukste Porsche die je momenteel nieuw kan kopen.

We zagen ‘m eerder al met lichte camouflage voorbijkomen en vanochtend lekte ‘ie al uit in al zijn glorie: de Porsche 911.2 GT3 met Touring Package. Deze variant van de Elfer is bíjna net zo hardcore als de reguliere GT3 (rijtest), maar dan met een nét wat luxer GT-karakter en een klassiek tintje. Zoals de naam al aangeeft grijpt het model terug naar de Carrera RS 2.7 Touring Package uit 1973. Het is echter moeilijk om een vergelijking met de 911R uit de weg te gaan. In sommige opzichten zou je haast denken dat Porsche speculanten die zo’n 911R hebben een beetje probeert te trollen met de 911 GT3 ‘TP’.

Net als de 911R is de ‘TP’ bijvoorbeeld alleen beschikbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Jawel, mensen die willen flipperen moeten maar voor de variant met strijkplank achterop kiezen. De motor is gelijk aan die van de 911.2 GT3. Dat wil zeggen 4.0 liter inhoud, 500 pk, 460 Nm en een redline van 9.000 toeren per minuut. Smöllen. Logischerwijs zijn ook de prestaties vergelijkbaar met die van de normale GT3 met handbak: 3,9 seconden naar de honderd en een topsnelheid van 316 kilometer per uur. Dat laatste is een tikje vreemd, daar de handgeschakelde 991.2 GT3 mét vleugel doorblaast naar de 320. De ‘TP’ kan zijn gebrek aan achterspoiler dus niet omzetten in een hogere topsnelheid. Maar goed, eigenlijk doen dit soort cijfertjes er natuurlijk al lang niet meer toe in de wereld van de sportwagens. Alles is tegenwoordig snel, dus het gaat veel meer om de sfeer en de beleving van zo’n auto.

Laat dat nou precies zijn waar Porsche op inzet met de GT3 TP. Zowel van binnen als van buiten heeft Porsche naar eien zeggen zijn best gedaan de auto de sfeer van een ‘klassieke sportwagen met handgeschakelde versnellingsbak’ te laten ademen. Ze hadden zich ook kunnen beperken tot de term ‘klassieke sportwagen’. Enfin, in het interieur maakt de standaard alcantara bekleding van de GT3 plaats voor een combinatie van zwart leder en stof. Ook het stuur (met een 12-uursmarkering), de schakelpook, de armleuningen, de afdekking van het opbergvak in de middenconsole en de deurgrepen zijn afgewerkt met leder. De hoofdsteunen zijn voorzien van het Porsche-logo en de sierlijsten zijn uitgevoerd in zwart aluminium.

Aan de buitenkant heeft de TP alle kenmerken van de reguliere GT3, op een paar kleine details na. Bij de TP zijn de lampen, raamlijsten, eindpijpen van de uitlaat, afdekkingen van koplampsproeiers en het Porsche-logo achterop namelijk niet ‘zwart’ gemaakt. Mocht je dat mooier vinden kan dit overigens wel, maar dan moet je kiezen voor het Black Exterior Touring Package. Maar ook zonder de zwartmakerij kan je de TP ‘makkelijk’ van een gewone Carrera onderscheiden door de dubbele, recht in het midden geplaatste uitlaat, de 25 millimeter lager gelegen carrosserie, de bredere koets en het speciale luchtrooster boven de motor. De uitklapbare spoiler van de GT3 TP is wel gelijk aan die van de Carrera, maar dan voorzien van een extra, beweegbare aerodynamische rand, de zogeheten Gurney Flap.

Kortom, Porsche heeft een paar lekkere ingrediënten uit de schappen getrokken en er een heelijk brouwsel van gebrouwen. Ik vind het interieur persoonlijk iets té zwart, maar ben bereid dat door de vingers te zien. Getuige het feit dat ik zojuist doorkreeg dat @casperh al vanaf deze ochtend wild schuimbekkend voor de hal met de Porsche-stand in Frankfurt staat, durf ik wel te zeggen dat onze Porsche-fanaat ook overtuigd is van de TP.

Dan nog de Nederlandse prijs! Die hebben we gelukkig. De GT3 heeft een Nederlandse consumentenadviesprijs van 234.950 eurootjes. Het pakket is in principe gratis, maar door de iets hogere uitstoot betaal je wat meer belasting bij aanschaf.