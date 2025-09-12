Lekkere puristenauto komt terug als 600 kilo lichte eenzitter!

Meer vermogen en nóg minder gewicht dan het origineel.

Ik weet het, het is cliché om te zeggen, maar ik waag me er toch nog een keer aan: wat zal Colin Chapman liggen te draaien in zijn om de huidige gang van zaken bij zijn Lotus. De Britse maker van F1-kampioenen, superlichte en kleine sportauto’s is doorontwikkeld tot Chinese EV- en SUV-bouwer. Kun je in de moderne tijd dan geen nieuwe Elan of Elise maken?

Het antwoord op die vraag is volgens Analogue Automotive ‘dat kun je wel!’. Precies dertig jaar na de presentatie van de Elise Series 1 (of S1 in het kort) op de autobeurs van Frankfurt komt er een waardige opvolger dankzij AA.

VHPK

De makers omschrijven de auto als ”een compromisloze, in beperkte oplage geproduceerde bestuurdersauto, geïnspireerd door de geest van het origineel, maar herboren met moderne materialen en ongeëvenaard vakmanschap”. Hij gaat VHPK heten. Ik heb in het persbericht en ook online geen verklaring van die naam kunnen vinden.

Wat ik wel heb kunnen vinden, is informatie die je nu al hebberig maakt. De sportauto gaat maar 600 kilo wegen, wat ruim 100 kilo minder is dan de originele Elise. Het lage leeggewicht is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door een overdaad aan koolstofvezel. Ook de koolstofkeramische remmen helpen hierbij.

De juiste motor

Naast het feit dat de auto in Groot-Brittannië wordt gebouwd, krijgt hij ook een historisch verantwoorde motor. Net als de Elise S1 ligt er een Rover K-series motor in, zij het een opgeboorde en gebilleteerde versie met gesmede onderdelen. AA meldt een vermogen van ”meer dan 250 pk”. Dat zou betekenen dat de pk/gewichtsverdeling rond de 400 pk per ton zit.

Verder is de VHPK geïnspireerd door de Autobytel Lotus Championship-raceklasse. De Elises die daar aan meededen, hadden een centrale zitpositie. Dat krijgt de nieuwe Elise ook. Gordon Murray zal dit met open armen ontvangen.

Volgend jaar viert de Elise zijn dertigste verjaardag. Vanaf dan is de AA VHPK te bestellen. Dat bestellen gaat op voor maar 35 klanten. Zoveel stuks bouwt Analogue Automotive er namelijk van. De prijzen zijn nog onbekend. Belangrijker is: de Elise leeft nog. Chapman zou trots zijn en met zijn pet gooien.