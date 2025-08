Officieel: er komt een nieuwe Porsche SUV met benzinemotor

Alleen een elektrische Macan was bij nader inzien toch niet de juiste keuze.

Porsche zit in een lastig parket. Hun grootste bestseller – de Macan – voldoet niet meer aan de Europese eisen. En de nieuwe Macan is alleen elektrisch. Daardoor loopt Porsche potentieel een hoop klanten mis, want niet iedereen wil een EV.

Porsche liet daarom eeder dit jaar weten dat ze toch weer een nieuwe SUV met benzinemotor overwogen. Ze hebben koortsachtig na zitten te denken en de kogel is nu door de kerk. Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers bevestigde CEO Oliver Blume dat de nieuwe SUV er gaat komen.

Je zou misschien denken: dit wordt gewoon de Macan Electric met een benzinemotor, maar nee. Blume laat alvast weten dat de auto anders wordt dan de Macan. Reken dus op een andere naam en een ander design.

De auto moet sowieso op een ander platform gebouwd worden, want het PPE-platform van de Macan Electric is alleen bedoeld voor EV’s. Hoogstwaarschijnlijk komt de auto op het PPC-platform te staan, wat ook de basis vormt voor de nieuwe Audi A5 en Q5.

Ook al wordt het geen Macan, het wordt wel de opvolger van de Macan. Deze auto gaat het gat opvullen wat de Macan met benzinemotor achterlaat. Die wordt overigens in andere markten nog wel geleverd.

Het is duidelijk dat dit niet het oorspronkelijke plan was van Porsche, dus nu moeten ze hals over kop dit nieuwe model ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de auto over 3 jaar op de markt komt. Dat is een korte ontwikkelingsperiode, maar alsnog is de auto rijkelijk laat. Eigenlijk had de Macan met benzinemotor direct een opvolger moeten krijgen.