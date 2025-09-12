Hier wonen in theorie de beste autorijders van Nederland

Aan de andere kant van het land wonen de beroerdste bestuurders.

Laten we beginnen met goed nieuws: meer dan de helft van de Nederlanders die voor het eerst opgaan voor hun theorie-examen voor het B-rijbewijs slagen. We leren dus goed genoeg de verkeersregels om te voldoen aan de minimale kennis. Of we doen gewoon een Britt Dekkertje uiteraard.

Zo’n examen kun je in Nederland op 55 verschillende CBR-locaties doen. Oefenwebsite Theorie.nl heeft bij 21 van de locaties gekeken hoeveel kandidaten er tussen 1 juli 2025 en 30 juli 2025 zijn op geweest en of zij slaagden. Hieruit kunnen we opmaken op welke locatie de meeste leerlingen met een glimlach het pand verlaten.

Hoogste en laagste slagingspercentage

De meeste blije aanstormend autobestuurders komen uit de CBR-locatie in Rijswijk. Daar slaagden het afgelopen jaar 10.828 leerlingen. Belangrijk is dat hier de meeste theorie-examens werden afgenomen. Zet je het aantal geslaagden tegenover het aantal mensen dat een theorie-examen deed, dan komt de locatie in Leeuwarden als beste uit de bus. Hier slaagde 66 procent van de leerlingen.

In het noorden gaat het sowieso wel lekker met het theorie-examen. Op plaats twee vinden we Groningen gevolgd door Zwolle. De locatie waar ik zelf mijn theorie haalde (Eindhoven de gekste!) staat op P4. Helemaal onderaan vinden we de meest zuidelijke CBR-locatie. In Maastricht slaagde maar net iets meer dan de helft. Bekijk hieronder of jouw CBR-locatie er tussen staat en op welke plaats.

Slagingspercentage per CBR-locatie

Locatie Slagingspercentage

(geslaagden/totaal kandidaten) 1. Leeuwarden 65,99% (4.068/6.165) 2. Groningen 65,26% (4.671/7.158) 3. Zwolle 65,14% (5.569/8.549) 4. Eindhoven 63,51% (8.615/13.565) 5. Schelluinen 61,59% (3.765/6.113) 6. Utrecht 60,77% (7.444/12.250) 7. Leusden 59,14% (3.477/5.879) 8. Rijswijk Zh 58,94% (10.828/18.371) 9. Hoogeveen 58,77% (1.743/2.966) 10. Venlo-Blerick 58,70% (1.998/3.404) 11. Breda 58,46% (5.593/9.568) 12. Deventer 58,33% (2.497/4.281) 13. Alkmaar 57,82% (4.505/7.792) 14. Arnhem 57,80% (6.190/10.710) 15. Barendrecht 56,86% (9.357/16.455) 16. Enschede 55,84% (856/1.533) 17. Hengelo Ov 55,25% (2.642/4.782) 18. Amsterdam 55,06% (7.703/13.990) 19. Haarlem 52,70% (2.962/5.621) 20. Goes 51,95% (2.309/4.445) 21. Maastricht 50,31% (2.192/4.357)

