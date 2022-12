Lesauto slaat op de vlucht tijdens rijles, crasht

Deze rijinstructeur had iets op zijn kerfstok, want hij sloeg op de vlucht voor de politie met nog een leerling nog naast hem.

Ik vond persoonlijk rijles volgen leuk om te doen, zeker omdat mijn lesauto een gloednieuwe Volkswagen Golf was. Autorijden is sowieso geweldig en als je dan als jong pikkie een auto mag leren besturen, is dat gewoon een hele ervaring. Een leerling van een lesschool heeft tevens een ´ervaring´ meegemaakt. De politie zegt op Facebook dat ´de instructeur blijkbaar aan het uitleggen was waar het gaspedaal zat´, want haar rijinstructeur ging er vandoor toen handhavers zijn auto wilde controleren. Dit is niet zonder schade afgelopen.

Rijinstructeur vlucht, crasht en veroorzaakt schade

Ja, de rijinstructeur had klaarblijkelijk iets te verbergen. Handhavers in Zoetermeer wilde de lesauto controleren. Dit omdat de auto op een wegversmalling stond bij de Van Diestlaan. Niks bijzonders, maar de handhavers wilde even checken waarom hij daar stil op de weg stond. Nou, de bestuurder wilde daar niks van weten en trapte het gas vol in.

Volgens de politie zat de rijinstructeur achter het stuur en de leerling naast hem. Bij een eerste les is dit wel gebruikelijk, dan krijg je uitleg waar alles zit en hoe alles werkt. Meestal doe je dit bij je voor de deur of op een verlaten industrieterreintje. Niet bij een wegversmalling. Maar goed, de auto ging er in volle vaart vandoor en ramde direct een andere auto.

Schade

Je zou denken dat je dan wel stopt. Maar nee, de rijinstructeur gaf wederom gas en ging er weer vandoor. Zoals we allemaal weten was het de afgelopen dagen koud. En glad! Daar is de rijinstructeur ook achter gekomen. Door de gladheid verloor hij de controle over zijn voertuig en knalde hij nog eens op vier auto´s. De leerling zat al deze tijd gewoon op de passagiersstoel. Zij raakte door alle capriolen gewond aan haar benen. Gelukkig hoefde ze niet naar het ziekenhuis en werd ze ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

De handhavers hebben de man aangehouden en overgedragen aan de politie. Tegen hem is het verlaten van een plaats na een ongeval ten laste gelegd. Hij mag zich later verantwoorden tegen verdenking van rijden onder invloed, want het vermoeden is dat hij daarom wilde vluchten. Natuurlijk is zijn rijbewijs gelijk ingevorderd.

Of de leerling nog van plan is om de rijlessen binnenkort weer op te pakken, dat is onbekend.

Afbeeldingen via Politie Basisteam Zoetermeer