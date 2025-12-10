De elektrische ID. Polo is onderweg, maar er is meer Polo-nieuws!

Vorige maand moest ik nog het pijnlijke nieuws met je delen dat de VW Polo GTI in Nederland helemaal is uitverkocht. Zou dit dan de laatste kans zijn geweest op een hete supermini met een benzinemotor? Daar krijgen we vandaag het antwoord op.

Dat antwoord is volmondig ‘nee!’. Sterker nog, Volkswagen-bestuurslid Martin Sander geeft aan hoe lang de verbrandingsmotor nog meegaat in de toekomst van het merk. Hij zegt tegen Auto Express: ”We kunnen doorgaan met het bouwen van benzineauto’s voor zolang als we dat moeten doen. Er is geen limiet.”

Hier profiteert de Polo ook van. Naast de introductie van de elektrische ID. Polo krijgt de Polo met uitlaat een flinke update. Op het gebied van aandrijflijn, infotainment en exterieur wordt het Golf-broertje aangepakt. Volgens VW-bestuurslid Martin Sander is het bestaande platform ”meer dan capabel genoeg” voor zo’n grote opfrisser.

De Polo wordt een hybride

Het platform waar Sander naar refereert, is de MQB-A0-architectuur. Dit is de basis van de Polo, maar ook van de Skoda Fabia en Seat Ibiza. En deze basis gaat een grote upgrade tegemoet. De VW-topman wordt niet gevraagd naar facelifts van de Fabia en Ibiza.

Wat we wel zeker weten, is dat de vernieuwde Polo spulletjes krijgt die je ook in de nieuwe T-Roc vindt. Denk aan een nieuwe infotainmentsysteem met veel fysieke knoppen, extra rijhulpjes en de mogelijkheid tot over-the-air software-updates.

Daarnaast verandert VW ook de aandrijflijn. Ook de Polo krijgt een mild hybride en full-hybrid krachtbron. Het oog wil ook wat, dus krijgt de Polo ook een uiterlijke facelift met de nieuwe designkenmerken van VW. Hierbij verwachten we verlichte logo’s in de leukste uitvoeringen en doorlopende led-strips. Wanneer de gefacelifte Polo zijn gezichtje laat zien, is nog onbekend.

Polo op benzine voor Europa

Tot slot legt Sander nog even uit waarom er een toekomst is voor de verbrandingsmotor bij Volkswagen. ”Om te concurreren in Europa moeten we heel Europa bedienen. Noorwegen is volledig elektrisch, maar het zuiden is compleet anders. In landen als Italië is maar tien procent [van de nieuwe auto’s] elektrisch. We moeten onze klanten nog steeds auto’s aanbieden die zij willen kopen, waar ze ook vandaan komen of wat hun voorkeuren dan ook zijn.” En die TSI-motor leefde nog lang en gelukkig…