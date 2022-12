Dit Tesla huis is het ultieme optrekje voor de echte fansla

Tesla bouwt auto’s, vlammenwerpers, drank en korte broeken. Maar waar moet je nu wonen als fansla? Wel, in dit Tesla huis natuurlijk.

Elon Musk gaat even door een lastige fase. De man leek enkele jaren lang helemaal niks fout te kunnen doen. Althans, hij deed wel allerlei gekke dingen, zoals een reddingswerker een pedo noemen enzo. Maar dat namen de fans allemaal op de koop toe. En rechtszaken deerden de Muskias ook niet. Vaak kreeg zijn leger advocaten hem zonder kleerscheuren weer de deur uit. Soms moest hij wat geld betalen of dingen terugnemen, maar dat gleed van de beste man af.

Dit jaar is wat roeriger en lastiger geweest. De koers van Tesla is bijna gehalveerd en de overname van Twitter is voorlopig een drama. In realiteit draait Tesla als bedrijf echter best goed. En met al dat geld op die bank van de verkoop van Tesla-aandelen, kan Musk vast wel weer een nieuw konijn uit de hoge hoed toveren.

In de tussentijd, kunnen de diehard fans schuilen in dit Tesla huis in Texas. Officieel is het overigens ‘gewoon’ een huis bomvol Tesla-spul, Tesla zelf heeft er niet voor getekend. Wel zijn er ontzettend veel zonnepaneeltjes van Tesla op het dak, zijn er drie stroomomvormers van Tesla en vijf Powerwalls, goed voor 67,5 kWh back up kracht.

De Tesla zonnepanelen geven het huis een unieke aanblik. Als je echter goed kijkt, dan zie je dat niet alle daktegels zonnepanelen zijn. De plekken waar deze liggen, zijn strategisch gekozen voor de meeste blootstelling aan de zon. De andere daktegels zijn ook van Tesla-makelij, maar zijn dus neppers. Hieronder zie je daarvan een schematische tekening.

De capaciteit van het hele systeem is 30 kW. Om voor de verwarming van een niet al te spectaculair vrijstaand huis in Nederland te zorgen, zou dat ongeveer voldoende zijn. Gezien het formaat van dit huis, zou er nog meer nodig zijn om zelfvoorzienend te zijn. Het huis staat in Katy, Texas, dat qua temperaturen een verrassend vergelijkbaar klimaat heeft met Nederland.

Over Nederland gesproken: Electrek beraamt de kosten van de installatie op ergens tussen de 385.000 en 550.000 Dollar. Voor de Tesla-goodies welteverstaan. De rest van het huis vergt een investering van nog enkele miljoenen. Doen, of toch maar een Range Rover huis?