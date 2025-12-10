Gelukkig hebben we de beelden nog.

Een flitsboete binnenkrijgen is nooit leuk, toch? Blijkbaar wel. Er zijn zelfs grapjassen die opzettelijk te hard langs een flitspaal rijden voor een goed verhaal met een bijbehorende afbeelding.

Het bewijs wordt geleverd door drie Duitsers die een grapje proberen uit te halen. Een bestuurder van een Volkswagen Golf V reed op 2 december op de Nopitschstrasse in Neurenberg. Je mag er 50 km/u, maar de Golf-rijder reed er zoveel te hard dat een flitser van de politie de overtreding vastlegde, meldt de lokale politie op Facebook. Er zijn echter aanwijzingen dat de automobilist moedwillig te hard reed.

Op de foto is te zien dat twee van zijn maten uit het raam van de VW hangen, speciaal voor een grappige flitsfoto. Volgens de lokale politie zijn de drie inzittenden kort na het maken van de foto ook naar de flitswagen gelopen om het bewijsstuk op te vragen. “We gaan ervan uit dat de bestuurder opzettelijk harder dan 50 km/u heeft gereden om de flitser te activeren”, aldus de politie.

Is het lef? Is het oliedom? Is het überhaupt grappig? De Duitse Polizei ziet er de lol niet van in. “Wij willen benadrukken dat dergelijk gedrag niet getolereerd kan worden in het openbare verkeer. Het opzettelijk veroorzaken van snelheidsovertredingen en het roekeloze gedrag van passagiers brengen niet alleen uzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. We zullen dergelijke incidenten in de toekomst streng blijven vervolgen.”

De boetes

Hoe streng de politie dit soort streken aanpakt? De twee inzittenden, of beter gezegd buitenhangenden, krijgen elk een boete van 60 euro voor de geinige flitsfoto. Er is nog een kans op verdubbeling van de boetes, als de Duitse dienders toch besluiten dat dit soort gedrag echt niet door de beugel kan. Over een boete voor de snelheidsovertreding zegt de polizei niets.

Foto: Polizei Mittelfranken