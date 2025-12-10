Autoblog.nl

Premium sedans verkopen voor geen meter in Europa, op deze EV na

Europeanen stappen over naar een SUV óf deze EV.

Het gaat niet goed met de luxe sedan in Europa. Waar de zakenman voorheen bijna als vanzelf in een 3 Serie, C-Klasse of A4 stapte, gaan deze verkopers, managers en vertegenwoordigers steeds vaker voor een hoge instap. Daardoor zijn de Europese verkopen van de premium sedans bij bijna ieder model flink gedaald. Er is maar een leuke sedan waarbij de schade meevalt. Laat dat nou net een EV zijn.

Automotive News Europe kwam dankzij Dataforce aan de verkoopcijfers van verschillende leuke sedans in Europa. Er is gekeken naar de verkopen in de eerste tien maanden van 2025. Hieruit blijkt hoe slecht het met dit segment gaat.

Verkoopdaling premium sedan in Europa

De verkopen van de modellen hieronder daalden gemiddeld met 28,2 procent. De grootste verkoopafname zien we bij de Audi A4. Logisch natuurlijk, want het model werd opgevolgd door de A5. Vergelijken we de verkoopcijfers van de A5 met de verkopen van de A4 in 2024, dan zijn de sales met 8 procent achteruit gegaan. Volvo-broertjes S60 en Polestar 2 kelderden ook flink, net als de 3 Serie, Giulia en C-klasse.

Maar de meevaller zien we pas als we naar de elektrische BMW i4 kijken. Na de 3 Serie, A5 en C-klasse is het zelfs de bestverkochte sedan in Europa. Ten opzichte van de eerste tien maanden van 2024 daalde de verkoop met slechts 1,6 procent.

ModelVerkopen januari – oktober 2025Verkoopdaling in procenten
Audi A43.46794 procent
Volvo S60/V6016.47635 procent
Polestar 214.09926 procent
BMW 3 Serie60.23723 procent
Alfa Romeo Giulia2.82520 procent
Mercedes C-Klasse41.35514 procent
BMW 4-Serie10.08112 procent
BMW i436.9821,6 procent
Audi A553.483Nieuw
Ds No. 8Nieuw

Onze bron geeft vrij logische redenen voor de verkoopdaling van de sedan. De verkoop aan wagenparken nam in het afgelopen jaar met zo’n 30 procent af. Dat is een flinke hap uit een belangrijke markt voor de luxe sedans. Daarnaast zijn er dus veel overstappers naar de crossover en SUV. Van de overstappers is het grootste deel (37 procent) Duits, 16 procent is Brits en 6,2 procent komt uit Italië.

BMW i4 eDrive40 rijtest

Wie nog wel een premium sedan koopt in Europa, koopt meestal een benzineauto. 33 procent van de nieuwverkochte modellen uit dit segment had een benzinemotor. Diesel is er ook nog in trek met 27 procent, voor EV’s (21 procent) en PHEV’s (19 procent). Mocht je nog op zoek zijn naar een knappe en betaalbare dieselsedan: overweeg eens de goedkoopste Giulia op Marktplaats!

  1. RazendeRichard zegt

    Tesla Model 3? De Highland is beter afgewerkt en met mooiere materialen dan de meeste (Duitse) concurrentie. Tel daarbij op het flinke vermogen en je hebt een premium sedan. Of is daarvan enkel sprake als er premium prijzen worden gevraagd?

    • Mocha Joe zegt

      De Model 3 verkoopt in bovendien Nederland (en Noorwegen) beter dan alle hier genoemde alternatieven en beter dan de meeste niet Tesla D-segment SUVs. Dat Automotive News Europe misschien niet zo goed uit, dus doen ze maar alsof Tesla niet bestaat?

