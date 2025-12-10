Premium sedans verkopen voor geen meter in Europa, op deze EV na

Europeanen stappen over naar een SUV óf deze EV.

Het gaat niet goed met de luxe sedan in Europa. Waar de zakenman voorheen bijna als vanzelf in een 3 Serie, C-Klasse of A4 stapte, gaan deze verkopers, managers en vertegenwoordigers steeds vaker voor een hoge instap. Daardoor zijn de Europese verkopen van de premium sedans bij bijna ieder model flink gedaald. Er is maar een leuke sedan waarbij de schade meevalt. Laat dat nou net een EV zijn.

Automotive News Europe kwam dankzij Dataforce aan de verkoopcijfers van verschillende leuke sedans in Europa. Er is gekeken naar de verkopen in de eerste tien maanden van 2025. Hieruit blijkt hoe slecht het met dit segment gaat.

Verkoopdaling premium sedan in Europa

De verkopen van de modellen hieronder daalden gemiddeld met 28,2 procent. De grootste verkoopafname zien we bij de Audi A4. Logisch natuurlijk, want het model werd opgevolgd door de A5. Vergelijken we de verkoopcijfers van de A5 met de verkopen van de A4 in 2024, dan zijn de sales met 8 procent achteruit gegaan. Volvo-broertjes S60 en Polestar 2 kelderden ook flink, net als de 3 Serie, Giulia en C-klasse.

Maar de meevaller zien we pas als we naar de elektrische BMW i4 kijken. Na de 3 Serie, A5 en C-klasse is het zelfs de bestverkochte sedan in Europa. Ten opzichte van de eerste tien maanden van 2024 daalde de verkoop met slechts 1,6 procent.

Model Verkopen januari – oktober 2025 Verkoopdaling in procenten Audi A4 3.467 94 procent Volvo S60/V60 16.476 35 procent Polestar 2 14.099 26 procent BMW 3 Serie 60.237 23 procent Alfa Romeo Giulia 2.825 20 procent Mercedes C-Klasse 41.355 14 procent BMW 4-Serie 10.081 12 procent BMW i4 36.982 1,6 procent Audi A5 53.483 Nieuw Ds No. 8 Nieuw

Onze bron geeft vrij logische redenen voor de verkoopdaling van de sedan. De verkoop aan wagenparken nam in het afgelopen jaar met zo’n 30 procent af. Dat is een flinke hap uit een belangrijke markt voor de luxe sedans. Daarnaast zijn er dus veel overstappers naar de crossover en SUV. Van de overstappers is het grootste deel (37 procent) Duits, 16 procent is Brits en 6,2 procent komt uit Italië.

Wie nog wel een premium sedan koopt in Europa, koopt meestal een benzineauto. 33 procent van de nieuwverkochte modellen uit dit segment had een benzinemotor. Diesel is er ook nog in trek met 27 procent, voor EV’s (21 procent) en PHEV’s (19 procent). Mocht je nog op zoek zijn naar een knappe en betaalbare dieselsedan: overweeg eens de goedkoopste Giulia op Marktplaats!