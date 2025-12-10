Premium sedans verkopen voor geen meter in Europa, op deze EV na

Europeanen stappen over naar een SUV óf deze EV.
Het gaat niet goed met de luxe sedan in Europa. Waar de zakenman voorheen bijna als vanzelf in een 3 Serie, C-Klasse of A4 stapte, gaan deze verkopers, managers en vertegenwoordigers steeds vaker voor een hoge instap. Daardoor zijn de Europese verkopen van de premium sedans bij bijna ieder model flink gedaald. Er is maar een leuke sedan waarbij de schade meevalt. Laat dat nou net een EV zijn.
Automotive News Europe kwam dankzij Dataforce aan de verkoopcijfers van verschillende leuke sedans in Europa. Er is gekeken naar de verkopen in de eerste tien maanden van 2025. Hieruit blijkt hoe slecht het met dit segment gaat.
Verkoopdaling premium sedan in Europa
De verkopen van de modellen hieronder daalden gemiddeld met 28,2 procent. De grootste verkoopafname zien we bij de Audi A4. Logisch natuurlijk, want het model werd opgevolgd door de A5. Vergelijken we de verkoopcijfers van de A5 met de verkopen van de A4 in 2024, dan zijn de sales met 8 procent achteruit gegaan. Volvo-broertjes S60 en Polestar 2 kelderden ook flink, net als de 3 Serie, Giulia en C-klasse.
Maar de meevaller zien we pas als we naar de elektrische BMW i4 kijken. Na de 3 Serie, A5 en C-klasse is het zelfs de bestverkochte sedan in Europa. Ten opzichte van de eerste tien maanden van 2024 daalde de verkoop met slechts 1,6 procent.
|Model
|Verkopen januari – oktober 2025
|Verkoopdaling in procenten
|Audi A4
|3.467
|94 procent
|Volvo S60/V60
|16.476
|35 procent
|Polestar 2
|14.099
|26 procent
|BMW 3 Serie
|60.237
|23 procent
|Alfa Romeo Giulia
|2.825
|20 procent
|Mercedes C-Klasse
|41.355
|14 procent
|BMW 4-Serie
|10.081
|12 procent
|BMW i4
|36.982
|1,6 procent
|Audi A5
|53.483
|Nieuw
|Ds No. 8
|Nieuw
Onze bron geeft vrij logische redenen voor de verkoopdaling van de sedan. De verkoop aan wagenparken nam in het afgelopen jaar met zo’n 30 procent af. Dat is een flinke hap uit een belangrijke markt voor de luxe sedans. Daarnaast zijn er dus veel overstappers naar de crossover en SUV. Van de overstappers is het grootste deel (37 procent) Duits, 16 procent is Brits en 6,2 procent komt uit Italië.
Wie nog wel een premium sedan koopt in Europa, koopt meestal een benzineauto. 33 procent van de nieuwverkochte modellen uit dit segment had een benzinemotor. Diesel is er ook nog in trek met 27 procent, voor EV’s (21 procent) en PHEV’s (19 procent). Mocht je nog op zoek zijn naar een knappe en betaalbare dieselsedan: overweeg eens de goedkoopste Giulia op Marktplaats!
Reacties
RazendeRichard zegt
Tesla Model 3? De Highland is beter afgewerkt en met mooiere materialen dan de meeste (Duitse) concurrentie. Tel daarbij op het flinke vermogen en je hebt een premium sedan. Of is daarvan enkel sprake als er premium prijzen worden gevraagd?
Mocha Joe zegt
De Model 3 verkoopt in bovendien Nederland (en Noorwegen) beter dan alle hier genoemde alternatieven en beter dan de meeste niet Tesla D-segment SUVs. Dat Automotive News Europe misschien niet zo goed uit, dus doen ze maar alsof Tesla niet bestaat?
mashell zegt
Grappig, in de commentaren onder het artikel over de onbetrouwbaarheid van Tesla van gisteren zegt Visje66 precies het tegenovergestelde over de Model 3 Highland.
Mini Joe zegt
Het erge is dat of ze nemen een SUF in de lease en als ergste een station.
Neem toch een mooie sedan en dan geen kudde bak van de oosterburen
mashell zegt
Een mooie niet Duitse sedan? Is de Peugeot 508 nog steeds te koop? En ze Giulia niet onbetaalbaar?