FIA geeft Helmut Marko een officiële waarschuwing

De FIA laat het er niet bij zitten en legt Helmut Marko een officiële waarschuwing op.

De ongewenste uitspraken van Helmut Marko over Sergio Pérez. What is new? Van de Oostenrijker is bekend dat hij wel vaker opmerkelijke uitspraken heeft. Maar het is niet zo dat de topman van Red Bull Racing zomaar overal mee wegkomt. Zelfs voor de FIA is dit keer de maat vol.

Lewis Hamilton uitte al kritiek over de bewoordingen van Marko en nu grijpt ook de FIA in. Helmut Marko heeft een officiële waarschuwing van de autosportfederatie te pakken. De FIA heeft in een brief aangegeven dat Marko zich moet beseffen dat hij verantwoordelijkheden heeft als publiek figuur in de autosport, ook moeten deze in lijn zijn met de ethische code van de FIA. Het heeft allemaal te maken met onderstaande quote.

We weten dat hij problemen heeft tijdens de kwalificatie, hij heeft schommelingen in vorm. Hij is Zuid-Amerikaans en hij is gewoon niet zo volledig gefocust in zijn hoofd als Max of Sebastian.

Aldus de Oostenrijker tegenover de camera’s van Servus TV. Afgezien van de bewoordingen, schopt Marko ook nog eens tegen het aardrijkskundige been van @machielvdd. Dat moet je ook niet willen natuurlijk.

Wat deze officiële waarschuwing van de FIA voor Helmut Marko precies heeft te betekenen is niet bekend. De berisping zal ongetwijfeld genoeg zijn voor de 80-jarige om niet nog zo’n fout te begaan. Aan de andere kant: met Helmut Marko weet je het maar nooit. Sergio Pérez heeft al aangegeven het excuses van de topman te accepteren. Oftewel, de de kous is af. Met de waarschuwing van de FIA is voorlopig het laatste woord hierover gezegd en kunnen we ons nu focussen op de GP van Singapore dit weekend! (via Sky Sports)