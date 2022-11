Opgepast: nieuwe verplaatsbare flitspalen op komst

Het OM komt met twintig nieuwe verplaatsbare flitspalen op de proppen, dus het wordt weer uitkijken geblazen.

Geef toe: ook jij rijdt wel eens te hard. Soms omdat je auto even lekker lawaai te laten maken en dat is gewoon erg leuk. Soms omdat je haast hebt. Soms omdat het je gewoon aan je derrière kan corroderen wat regels zijn. In elk geval hoef je geen genade te verwachten van flitspalen in welke vorm dan ook. Die registreren je kenteken en zorgen ervoor dat je binnen aanzienlijke tijd een prachtige envelop met donkerrode rand op de mat mag verwachten. Of je hem even terug wil sturen met soms wel honderden euro’s. Goed uitkijken dus waar de flitspalen staan, al kan dat ook niet altijd alles oplossen.

Flitspalen

Je kunt uiteraard niet op elke plek de snelheid meten, maar het OM gaat wel hun best doen. Er komen namelijk nóg meer verplaatsbare flitspalen naar ’s lands wegen. Dit om uiteindelijk op 150 plekken te kunnen zorgen dat hardrijders aangepakt worden.

Verplaatsbare flitspalen

Eerst eventjes: verplaatsbare flitspalen? Dat is dus niet hetzelfde als mobiele flitspalen. Het gaat hier niet om de welbekende groene Volkswagen-busjes in middenbermen. Het gaat daadwerkelijk om palen, maar dan verplaatsbaar. Dit om verschillende plekken te kunnen aanpakken zonder de hele tijd nieuwe palen te bouwen. Er hoeven namelijk geen kabels de grond in, accu’s doen het werk voor de krachttoevoer van de palen.

Waar dan?

De verplaatsbare flitspalen, die het OM ook wel ‘flexflitsers’ noemt, komen dus op 150 locaties te staan. Maar dus wisselend, het gaat niet om 150 palen. De palen komen nog voor het einde van het jaar in actie op plekken in Hoorn, Bergen op Zoom, Amsterdam, Venlo en Soest. Op deze plekken komen twintig stuks te staan en de pret begint volgende week dinsdag al in Hoorn. Volgend jaar komen er nog eens dertig stuks bij en het doel is om ze uiteindelijk in te zetten in heel Nederland.

Verplaatsbare flitspalen, dus nergens is het meer zeker of ze er staan. Goed op je snelheidsmeter letten. (via Nu.nl)